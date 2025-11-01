Sassari-Udine su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Dopo la sconfitta di Bologna e il successo in Europe Cup, Sassari ospita Udine nell’anticipo che apre la quinta giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono a caccia della prima vittoria in campionato dopo aver perso le prime 4 in fila. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

Sassari e Udine, entrambe a secco di vittorie dopo quattro giornate di Lega Basket Serie A, si affrontano oggi pomeriggio con l’obiettivo di sbloccarsi in classifica. Una delle due uscirà dalla sfida con il primo sorriso della stagione, mentre l’altra si troverà a fare i conti con un pesante 0-5 e l’ultimo posto in classifica. Per Udine, neopromossa, la partenza difficile era prevedibile, mentre per Sassari il calendario, che ha visto i ragazzi di coach Massimo Bulleri scontrarsi subito con le big Olimpia e Virtus, non ha facilitato la creazione di un’identità di squadra dopo le numerose novità del mercato estivo, provando a ripartire però dal secondo tempo contro il Rasta Vechta, battuto nell’ultima partita di FIBA Europe Cup. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca di Geri De Rosa e Laura Macchi.