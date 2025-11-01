Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, Sassari-Udine su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Basket
Ciamillo-Castoria

Dopo la sconfitta di Bologna e il successo in Europe Cup, Sassari ospita Udine nell’anticipo che apre la quinta giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono a caccia della prima vittoria in campionato dopo aver perso le prime 4 in fila. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

Sassari e Udine, entrambe a secco di vittorie dopo quattro giornate di Lega Basket Serie A, si affrontano oggi pomeriggio con l’obiettivo di sbloccarsi in classifica. Una delle due uscirà dalla sfida con il primo sorriso della stagione, mentre l’altra si troverà a fare i conti con un pesante 0-5 e l’ultimo posto in classifica. Per Udine, neopromossa, la partenza difficile era prevedibile, mentre per Sassari il calendario, che ha visto i ragazzi di coach Massimo Bulleri scontrarsi subito con le big Olimpia e Virtus, non ha facilitato la creazione di un’identità di squadra dopo le numerose novità del mercato estivo, provando a ripartire però dal secondo tempo contro il Rasta Vechta, battuto nell’ultima partita di FIBA Europe Cup. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca di Geri De Rosa e Laura Macchi. 

Basket: Altre Notizie

Sassari-Udine su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Basket

Dopo la sconfitta di Bologna e il successo in Europe Cup, Sassari ospita Udine nell’anticipo che...

Sassari-Udine alle 18.15 su Sky Sport

Basket

Sassari e Udine sono state fin qui protagoniste di un avvio di stagione parecchio in salita,...

La Stella Rossa dedica la vittoria a Nikola Topic

Basket

La Stella Rossa di Belgrado ha vinto contro il Maccabi Tel Aviv nell’ottavo turno di Eurolega e...

La Virtus crolla nel 4° periodo: vince il Bayern

Basket

Secondo ko in fila per la Virtus Bologna, che dopo la sconfitta di Kaunas perde anche a Monaco di...

Milano, prima gioia in casa: Paris ko 86-77

Eurolega

La miglior Olimpia della stagione in Eurolega batte nettamente il Paris Basketball per 86-77....
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS