Una, neopromossa, ha fin qui incontrato le prevedibili difficoltà, l’altra è invece la rilevazione di questa primissima parte di regular season. Il derby lombardo tra Cantù e Cremona va in scena oggi alle 16, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin, interviste a cura di Gaia Accoto

Da una parte c’è la rivelazione di questo inizio di campionato , ovvero quella Cremona che dopo la sconfitta contro Venezia all’esordio stagionale ha infilato tre vittorie consecutive , di cui una in trasferta sul campo della Virtus campione d’Italia . Dall’altra c’ invece Cantù, neopromossa che si porta sulle spalle il peso di una storia gloriosa e che nelle prime quattro giornate di regular season è riuscita a strappare solo il successo nella gara interna contro Reggio Emilia . I due punti in palio oggi, quindi, fanno gola ad entrambe le squadre, anche se per motivi un po’ diversi.

Un derby dall’esito impronosticabile

Lo scontro diretto tra le due lombarde, rappresentanti della regione nella massima serie insieme a Milano, Brescia e Varese, potrebbe però rivelarsi ben più equilibrato di quanto dice la classifica. I due roster, infatti, non sembrano così lontani quanto a talento complessivo, e tra i protagonisti più attesi ci saranno di certo Giordano Bortolani da una parte e Davide Casarin dall’altra, giovani italiano alla ricerca del rilancio. Appuntamento dalle 15.30 per lo studio prepartita con Giulia Cicchiné, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW e dalle 16 via alla sfida con telecronaca di Andra Solaini e Andrea Meneghin e interviste a cura diGaia Accoto.