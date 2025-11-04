Veljko Mrsic è il nuovo coach di Sassari

"Mrsic è stato un grande giocatore a livello internazionale, protagonista in club di alto livello. Un bagaglio di esperienza che ha poi trasferito con successo anche nel ruolo di allenatore, affermandosi in campionati difficili come quello spagnolo. È un tecnico esperto, conosce i giocatori e, grazie alla sua scuola cestistica, sa trovare il giusto equilibrio tra fermezza e dialogo per tirare fuori il meglio da ognuno di loro", ha detto il direttore sportivo della Dinamo, Mauro Sartori, annunciando il nuovo coach. "Stiamo attraversando un momento delicato e crediamo che coach Mrsic abbia le qualità giuste per prendere in mano la situazione: è un profilo conosciuto, rispettato, e con l'esperienza necessaria per dare una scossa positiva alla squadra".