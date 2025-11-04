Veljko Mrsic è il nuovo coach di Sassari

Veljko Mrsic è il nuovo coach della Dinamo Sassariserie a
La Dinamo Banco di Sardegna Sassari ha nominato il nuovo coach: è il croato Veljko Mrsic, che subentra a Massimo Bulleri, esonerato lunedì sera dalla società biancoblu dopo avere collezionato 5 sconfitte consecutive in campionato.
"Mrsic è stato un grande giocatore a livello internazionale, protagonista in club di alto livello. Un bagaglio di esperienza che ha poi trasferito con successo anche nel ruolo di allenatore, affermandosi in campionati difficili come quello spagnolo. È un tecnico esperto, conosce i giocatori e, grazie alla sua scuola cestistica, sa trovare il giusto equilibrio tra fermezza e dialogo per tirare fuori il meglio da ognuno di loro", ha detto il direttore sportivo della Dinamo, Mauro Sartori, annunciando il nuovo coach. "Stiamo attraversando un momento delicato e crediamo che coach Mrsic abbia le qualità giuste per prendere in mano la situazione: è un profilo conosciuto, rispettato, e con l'esperienza necessaria per dare una scossa positiva alla squadra".
Chi è Veljko Mrsic
54 anni, dopo una carriera di successi da giocatore, inizia il suo percorso da allenatore a Spalato, sua città natale, e prosegue nel 2007 a Varese, dove guida la squadra insieme agli ex compagni Andrea Meneghin e Francesco Vescovi. Dopo l'esperienza in Italia, Mrsic torna in patria: prima al Cibona Zagabria, poi al Cedevita, condividendo quest'ultima esperienza con Gianmarco Pozzecco, ex coach della Dinamo. Con i due club di Zagabria conquista, in totale, tre campionati croati e tre coppe nazionali. Nel 2017 approda in Liga ACB alla guida del Bilbao Basket, e tra il 2019 e il 2022 ricopre l'incarico di head coach della nazionale croata. Nel 2020-2021 siede sulla panchina dello Zadar, con cui conquista nuovamente campionato e coppa di Croazia. A gennaio 2022 torna in Liga ACB al Rio Breogán, e nella scorsa stagione, in Croazia, ha guidato il KK Split portandolo alla finale per il titolo nazionale contro lo Zadar.