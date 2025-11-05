Dame Sarr a Duke, l’esordio è ok: l’azzurro segna 8 punti e i Blue Devils battono Texas

Nella notte Duke ha fatto il suo esordio nella nuova stagione del college basketball con una vittoria 75-60 su Texas e Dame Sarr ha dato il suo contributo con 8 punti e 5 rimbalzi, ben impressionando nel debutto ufficiale con la maglia dei Blue Devils. E l’ex Barcellona ha anche sfiorato la giocata della notte con una schiacciata non riuscita per troppa foga

Buona la prima per Dame Sarr, che nella notte ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia di Duke , dove trascorrerà questa stagione in attesa di giocarsi poi le sue chance al prossimo Draft della NBA . La primavera e l’estate del 2026, però, sono ancora lontane, e l’azzurro sembra concentratissimo sul presente. Ci sono infatti anche i suoi 8 punti e 5 rimbalzi , accompagnati anche da 2 palle rubate e un assist nella bella vittoria dei Blue Devils su Texas . Peccato solo per un highlight mancato di un soffio.

Le gambe di Dame e la voglia di farsi notare

Che Sarr, dal punto di vista atletico, abbia tutto ciò che serve per affermarsi sull’altra sponda dell’Atlantico era cosa già nota, ma l’ex Barcellona ha provato a ribadirlo anche nel suo esordio stagionale nel college basketball a stelle e strisce. Nel secondo tempo della sfida contro i Longhorns, infatti, l’azzurro ha letto molto bene la linea di passaggio nell’attacco avversario, ha rubato palla e si è involato in un contropiede avversario che avrebbe voluto concludere con una spettacolare schiacciata. Sarr, però, ci ha messo troppa foga e la palla è finita per rimbalzare sulla parte posteriore del ferro per poi schizzare lontano. Peccato, ovviamente, ma l’impressione è che il numero 7 di Duke sia destinato a finire tra gli highlights nei prossimi mesi.