Baskonia-Virtus Bologna dalle 20.30 su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Baskonia-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Basket

Dopo la netta sconfitta patita contro il Bayern a Monaco giovedì scorso, la Virtus affronta un’altra trasferta nel suo cammino in Eurolega e si trova di fronte il Baskonia, ora al penultimo posto in classifica. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

L’occasione, per la Virtus, sembra proprio una di quelle da non farsi sfuggire. Dopo la brutta sconfitta in casa del Bayern che giovedì scorso aveva un po’ frenato la corsa delle Vu Nere, arriva infatti la trasferta sul campo del Baskonia, al momento al penultimo posto della classifica di EurolegaBologna, viceversa, nonostante lo stop subito in Germania è ancora ai margini della zona play-in e una vittoria questa sera rilancerebbe ulteriormente le ambizioni europee dei ragazzi di Dusko Ivanovic. È vero anche, però, che il Baskonia è reduce da due vittorie casalinghe consecutive, le prime della sua stagione in Eurolega, contro Efes e Dubai, e sembra aver finalmente trovato la strada giusta.

Un Baskonia giovane e in crescita

Il roster a disposizione di coach Paolo Galbiati, fino alla scorsa annata sulla panchina di Trento, è d’altronde piuttosto giovane quanto a età media e, non a caso, ha fin qui trovato nei due veterani Timothé Luwawu-Cabarrot e Hamidou Diallo i suoi due trascinatori. Trascinatori che viceversa Bologna ha trovato in Carsen Edwards e Matt Morgan, per distacco i migliori in Europa fin qui e coppia alla quale la Virtus affiderà le proprie speranze di vittoria anche questa sera. L’appuntamento per la palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.

 

Non solo Virtus su Sky Sport

 

La grande serata di basket su Sky Sport non si limita alla trasferta in terra basca della Virtus, perché dalle 19 su Sky Sport 257 andrà in onda anche la diretta della sfida tra Dubai e Hapoel Tel Aviv, con telecronaca a cura di Andrea Solaini.

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Basket: Altre Notizie

Baskonia-Virtus Bologna dalle 20.30 su Sky

Basket

Dopo la netta sconfitta patita contro il Bayern a Monaco giovedì scorso, la Virtus affronta...

Brescia resiste, batte Milano e vola in testa

Serie A

Vittoria d’autorità della Germani Brescia, che rimane avanti dall’inizio al termine del match...

Vittoria all’esordio con Duke per Dame Sarr

Basket

Nella notte Duke ha fatto il suo esordio nella nuova stagione del college basketball con una...

Brescia-Olimpia Milano alle 18.30 su Sky Sport

Basket

È stata la finale di Supercoppa poco più di un mese fa e ora Brescia e Milano tornano ad...

Polonara sarà dimesso dopo 10 giorni di coma

da "le iene"

Achille Polonara sarà dimesso prossimamente dall'ospedale dopo i 10 giorni di coma a causa di...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS