Baskonia-Virtus Bologna dalle 20.30 su Sky

Dopo la netta sconfitta patita contro il Bayern a Monaco giovedì scorso, la Virtus affronta un’altra trasferta nel suo cammino in Eurolega e si trova di fronte il Baskonia, ora al penultimo posto in classifica. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
L’occasione, per la Virtus, sembra proprio una di quelle da non farsi sfuggire. Dopo la brutta sconfitta in casa del Bayern che giovedì scorso aveva un po’ frenato la corsa delle Vu Nere, arriva infatti la trasferta sul campo del Baskonia, al momento al penultimo posto della classifica di Eurolega. Bologna, viceversa, nonostante lo stop subito in Germania è ancora ai margini della zona play-in e una vittoria questa sera rilancerebbe ulteriormente le ambizioni europee dei ragazzi di Dusko Ivanovic. È vero anche, però, che il Baskonia è reduce da due vittorie casalinghe consecutive, le prime della sua stagione in Eurolega, contro Efes e Dubai, e sembra aver finalmente trovato la strada giusta.
Un Baskonia giovane e in crescita
Il roster a disposizione di coach Paolo Galbiati, fino alla scorsa annata sulla panchina di Trento, è d’altronde piuttosto giovane quanto a età media e, non a caso, ha fin qui trovato nei due veterani Timothé Luwawu-Cabarrot e Hamidou Diallo i suoi due trascinatori. Trascinatori che viceversa Bologna ha trovato in Carsen Edwards e Matt Morgan, per distacco i migliori in Europa fin qui e coppia alla quale la Virtus affiderà le proprie speranze di vittoria anche questa sera. L’appuntamento per la palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.
