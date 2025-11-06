Baskonia-Virtus Bologna dalle 20.30 su Sky

Dopo la netta sconfitta patita contro il Bayern a Monaco giovedì scorso, la Virtus affronta un’altra trasferta nel suo cammino in Eurolega e si trova di fronte il Baskonia, ora al penultimo posto in classifica. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

L’occasione, per la Virtus , sembra proprio una di quelle da non farsi sfuggire. Dopo la brutta sconfitta in casa del Bayern che giovedì scorso aveva un po’ frenato la corsa delle Vu Nere , arriva infatti la trasferta sul campo del Baskonia , al momento al penultimo posto della classifica di Eurolega . Bologna , viceversa, nonostante lo stop subito in Germania è ancora ai margini della zona play-in e una vittoria questa sera rilancerebbe ulteriormente le ambizioni europee dei ragazzi di Dusko Ivanovic . È vero anche, però, che il Baskonia è reduce da due vittorie casalinghe consecutive , le prime della sua stagione in Eurolega , contro Efes e Dubai , e sembra aver finalmente trovato la strada giusta.

Un Baskonia giovane e in crescita

Il roster a disposizione di coach Paolo Galbiati, fino alla scorsa annata sulla panchina di Trento, è d’altronde piuttosto giovane quanto a età media e, non a caso, ha fin qui trovato nei due veterani Timothé Luwawu-Cabarrot e Hamidou Diallo i suoi due trascinatori. Trascinatori che viceversa Bologna ha trovato in Carsen Edwards e Matt Morgan, per distacco i migliori in Europa fin qui e coppia alla quale la Virtus affiderà le proprie speranze di vittoria anche questa sera. L’appuntamento per la palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.