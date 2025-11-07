Efes-Olimpia Milano alle 18.30 su Sky

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a fare il colpo grosso sul campo dell’Efes, tra le squadre più quotate a inizio stagione ma fin qui protagonista di una regular season deludente. Diretta dalle 18.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna
L’Olimpia, dopo la sconfitta di mercoledì sera in campionato a Brescia, ritenta la fortuna in un’altra trasferta. I ragazzi di Ettore Messina, infatti, tornano in campo a Istanbul, dove di fronte troveranno l’Efes, che sulla carta doveva essere una delle corazzate dell’Eurolega e che invece ha iniziato la stagione con tanti passaggi a vuoto. Le due squadre, peraltro, al momento hanno lo stesso record (3-5) e una vittoria potrebbe rappresentare il giusto viatico ad una svolta positiva.
Larkin e qualche vecchia conoscenza per Milano
L’Efes, fin qui, è rimasto a galla grazie alla sua stella Shane Larkin, protagonista con 16.8 punti di media a partita, ma a Istanbul Milano si ritroverà di fronte anche una vecchia conoscenza come Isaia Cordinier, per anni avversario in campionato con la maglia delle Virtus e volato in Turchia durante la scorsa estate. L’Olimpia, invece, proverà ancora una volta a puntare su un Armoni Brooks in grande forma e migliore in campo anche nella sconfitta di Brescia. Dalle 18.00 studio prepartita con Dalila Setti, palla a due prevista alle 18.30 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.
Non solo Olimpia su Sky Sport
La grande serata di Eurolega su Sky Sport non si limita alla trasferta in Turchia dell’Olimpia, perché dalle 20.30 su Sky Sport Arena e in streaming su NOW va in scena ‘El Clasico’ tra Barcellona e Real Madrid con il commento live di Calogero Destro.