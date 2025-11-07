Efes-Olimpia Milano alle 18.30 su Sky

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a fare il colpo grosso sul campo dell’Efes, tra le squadre più quotate a inizio stagione ma fin qui protagonista di una regular season deludente. Diretta dalle 18.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

L’Olimpia, dopo la sconfitta di mercoledì sera in campionato a Brescia, ritenta la fortuna in un’altra trasferta. I ragazzi di Ettore Messina, infatti, tornano in campo a Istanbul, dove di fronte troveranno l’Efes, che sulla carta doveva essere una delle corazzate dell’Eurolega e che invece ha iniziato la stagione con tanti passaggi a vuoto. Le due squadre, peraltro, al momento hanno lo stesso record (3-5) e una vittoria potrebbe rappresentare il giusto viatico ad una svolta positiva.

Larkin e qualche vecchia conoscenza per Milano L’Efes, fin qui, è rimasto a galla grazie alla sua stella Shane Larkin, protagonista con 16.8 punti di media a partita, ma a Istanbul Milano si ritroverà di fronte anche una vecchia conoscenza come Isaia Cordinier, per anni avversario in campionato con la maglia delle Virtus e volato in Turchia durante la scorsa estate. L’Olimpia, invece, proverà ancora una volta a puntare su un Armoni Brooks in grande forma e migliore in campo anche nella sconfitta di Brescia. Dalle 18.00 studio prepartita con Dalila Setti, palla a due prevista alle 18.30 in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.