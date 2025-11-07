Reggio Emilia-Treviso alle 20.45 su Sky Sport

Reggio Emilia vuole provare a raggiungere la zona playoff con una vittoria, Treviso invece è ancora alla ricerca del primo successo in un avvio di stagione davvero molto complicato. Palla a due questa sera alle 20.45, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi, interviste a cura di Giulia Cicchiné

Reggio Emilia e Treviso arrivano alla sfida in programma questa sera al Palabigi con due percorsi molto diversi, ma con un obiettivo in comune: strappare una vittoria dal peso specifico importantissimo per la classifica. I padroni di casa, infatti, hanno iniziato la loro stagione con due vittorie e tre sconfitte e un successo gli consentirebbe di rimanere agganciati alla zona playoff. Treviso, per contro, ha fin qui conosciuto solo sconfitte e sogna il colpo in trasferta che avrebbe prima di tutto l’effetto di risollevare l’umore della squadra.

Due punti pesanti in palio

Reggio Emilia ha fin qui avuto il suo punto fermo nel veterano Troy Caupain, che oltre a segnare 12.2 punti di media a partita è anche risultato il secondo miglior assistman del campionato con 6.8 passaggi vincenti di media. Anche le speranze di Treviso sono legate ad un veterano come Joe Ragland, che con i 9 assist a partita comanda la classifica dei migliori passatori proprio davanti a Caupain e sta anche segnando 13.8 punti a partita. Appuntamento dalle 20.45 per la diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Chicca Macchi e interviste a cura di Giulia Cicchiné.