Serie A, Brescia-Trieste LIVE su Sky Sport Basket

Dopo il successo nel big match contro Milano, Brescia vuole confermarsi in vetta alla classifica insieme alla Virtus Bologna: avversario di giornata la Pallacanestro Trieste, che ha vinto le ultime partite di BCL con Igokea e di LBA contro Udine e Treviso. Diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

Dopo le prime sei giornate, si può dire che la Serie A di basket è ricominciata esattamente da dove era finita. In vetta infatti ci sono a pari-punti le due finaliste della passata stagione, la Virtus Bologna campione d’Italia e la Germani Brescia vice-campione. Nonostante la partenza di coach Peppe Poeta, la Germani non ha perso un colpo, riconfermando l’intero blocco della passata stagione e affidandole all’ex assistente Matteo Cotelli, che si è tolto la soddisfazione di battere Milano (interrompendo una striscia di ko in fila contro la squadra di coach Messina) per conquistare il quinto successo su sei in questo inizio di stagione. Per proseguire il momento positivo servirà però un altro successo interno, questa volta contro Trieste che a sua volta è in striscia positiva, avendo vinto le ultime due partite contro Udine e Treviso e in Basketball Champions League contro Igokea mandando ben otto giocatori in doppia cifra, partendo dai 26 punti di Jahmi’us Ramsey. Appuntamento alle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, con pre-partita dalle 15.30 in studio con Giulia Cicchinè e le interviste di Gaia Accoto.