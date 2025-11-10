Ora è ufficiale: dopo l’addio al Partizan Iffe Lundberg firma con il Maccabi Tel Aviv

La notizia dell’addio al Partizan Belgrado, con cui aveva giocato anche nella scorsa stagione, è di qualche giorno fa e ora, dopo che i rumors di mercato avevano anticipato la possibilità di una firma con il Maccabi, è arrivata l’ufficialità dell’approdo a Tel Aviv dell’ex Virtus Iffe Lundberg, che proverà a dare una mano per risollevare le sorti della squadra, al momento penultima in Eurolega

Il rinforzo tanto agognato in casa Maccabi è finalmente arrivato. Dopo tante indiscrezioni che sembravano dover portare alla firma imminente, in mattinata è arrivata la conferma ufficiale: Iffe Lundberg sbarca a Tel Aviv . Il giocatore, che per due anni è stato una colonna della Virtus Bologna , nell’estate del 2024 aveva accettato la proposta biennale del Partizan , ma nei giorni scorsi aveva lasciato Belgrado dopo una risoluzione bilaterale dell’accordo sottoscritto con il club.

Il Maccabi e una stagione europea da raddrizzare

Al momento, il Maccabi occupa il penultimo poso nella classifica di Eurolega, a pari punti con l’Asvel, rispetto al quale ha una differenza canestri meno negativa. L’idea, però, a Tel Aviv, dove nel frattempo i ‘cugini’ dell’Hapoel stanno invece viaggiando alla grande e si trovano nel terzetto di testa accanto a Stella Rossa e Zalgiris, è quella di provare a raddrizzare una stagione europea partita con 7 sconfitte in 9 partite. L’arrivo di Lundberg va così a rinforzare un backcourt che ha in Lonnie Waker IV, ex NBA miglior marcatore della squadra in Eurolega con 14.9 punti di media a partita, l’unico elemento fin qui davvero all’altezza delle aspettative.