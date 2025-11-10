Ora è ufficiale: dopo l’addio al Partizan Iffe Lundberg firma con il Maccabi Tel Aviv

La notizia dell’addio al Partizan Belgrado, con cui aveva giocato anche nella scorsa stagione, è di qualche giorno fa e ora, dopo che i rumors di mercato avevano anticipato la possibilità di una firma con il Maccabi, è arrivata l’ufficialità dell’approdo a Tel Aviv dell’ex Virtus Iffe Lundberg, che proverà a dare una mano per risollevare le sorti della squadra, al momento penultima in Eurolega
Il rinforzo tanto agognato in casa Maccabi è finalmente arrivato. Dopo tante indiscrezioni che sembravano dover portare alla firma imminente, in mattinata è arrivata la conferma ufficiale: Iffe Lundberg sbarca a Tel Aviv. Il giocatore, che per due anni è stato una colonna della Virtus Bologna, nell’estate del 2024 aveva accettato la proposta biennale del Partizan, ma nei giorni scorsi aveva lasciato Belgrado dopo una risoluzione bilaterale dell’accordo sottoscritto con il club.
Il Maccabi e una stagione europea da raddrizzare
Al momento, il Maccabi occupa il penultimo poso nella classifica di Eurolega, a pari punti con l’Asvel, rispetto al quale ha una differenza canestri meno negativa. L’idea, però, a Tel Aviv, dove nel frattempo i ‘cugini’ dell’Hapoel stanno invece viaggiando alla grande e si trovano nel terzetto di testa accanto a Stella Rossa e Zalgiris, è quella di provare a raddrizzare una stagione europea partita con 7 sconfitte in 9 partite. L’arrivo di Lundberg va così a rinforzare un backcourt che ha in Lonnie Waker IV, ex NBA miglior marcatore della squadra in Eurolega con 14.9 punti di media a partita, l’unico elemento fin qui davvero all’altezza delle aspettative.