Ufficializzato il ritiro, Gallinari ha parlato in una videocall organizzata da Nba: "All'inizio c'era solo l'idea dell'addio alla Nazionale, dopo l'Europeo ho parlato con la mia famiglia e ho deciso in serenità". Il futuro cosa prevede? "Ho tanti progetti, mi sono sentito anche con Datome e Banchi. Mi piacerebbe lavorare nel front office". Nessun rimpianto, anche se "mi sono sentito vicino al titolo NBA nei miei momenti peggiori" e "direi al Danilo 20enne di ascoltare meglio il suo corpo"

Danilo Gallinari ha annunciato via social il suo ritiro martedì 2 dicembre. Oggi, a due giorni dall'ufficialità, ha spiegato com'è maturata la scelta in una videoconferenza organizzata da NBA e aperta ai media internazionali. Una lunga chiacchierata in cui il Gallo ha snocciolato aneddoti, affrontato le prospettive future, ripercorso la sua carriera e chiarito alcune dinamiche come il mancato ritorno all'Olimpia Milano negli ultimi anni di carriera.

"Sono contento di essere stato un modello per molti"

Le riflessioni dell'ultimo periodo, il rapporto con i più giovani e quello con i grandi campioni NBA. Gallinari si è raccontato a 360 gradi.



Come vuoi essere ricordato? Quale pensi sarà il tuo lascito?

"Mi auguro di essere stato un leader positivo, un bel compagno di squadra, una bella persona. Tanti mi hanno scritto dicendomi che mi hanno preso come modello ed essere un modello positivo per i giovani è la cosa più bella. Questo è successo anche con alcuni ragazzi con cui ho condiviso l’ultimo Europeo. Mi hanno detto che guardavano le mie partite quando ero piccolo, è stato molto bello".

Quando e come è maturata la decisione del ritiro?

"C’era il pensiero di smettere con la Nazionale dopo l'ultimo Europeo. Poi, tornando a casa e riflettendo con la mia famiglia, confrontandomi con mio papà che ha vissuto gli stessi momenti, alla fine ho deciso serenamente di smettere. L'arrivo del mio terzo bimbo ha spostato il focus su altre cose, su altri programmi, sulla famiglia. Va considerata anche la questione fisica. L'ultima annata è stata bella ma tosta, il campionato in Portorico è stato a un ritmo folle, 50 gare in tre mesi giocando 35 minuti a partita. Pensare di poterlo rifare non era sostenibile. Fisico e testa mi hanno fatto capire che era il momento".



Aneddoti Nba particolari? Qualcuno ti parlava in italiano?

"Con Kobe ci parlavamo sempre in italiano, quando ci siamo incontrati la prima volta e in ogni partita successiva. Tranne quando fece 61 punti al Madison Square Garden contro i miei Knicks, lì però non parlava nemmeno coi suoi compagni. È capitato scappasse qualche parolaccia in italiano, Blake Griffin una volta durante un tiro libero si mise a cantare "L'italiano" di Toto Cutugno, conosce tutta la canzone. Chris Paul invece chiamava 'ciccione' Marco Belinelli, e di conseguenza anche me. Addirittura c’erano delle chiamate in campo, quando giocavamo assieme ai Thunder, col nome 'ciccione'".

Il tuo futuro? Avrai un ruolo nel basket?

"Me la sto prendendo con calma, anche se sto lavorando a tante cose, fuori e dentro la pallacanestro. Sto portando avanti progetti iniziati da giocatore. Mi piacerebbe restare nel basket, non come allenatore perché non ne ho le caratteristiche, ma vorrei lavorare da manager, nel front office. Al momento però ho rimandato tutto al 2026, vedremo più avanti. Anche il tema NBA Europe sta correndo veloce e ci sarà modo di parlare anche di quello".

Hai avuto contatti con la federazione italiana?

"Sono in contatto con Gigi Datome, sono disponibile per poterlo aiutare in ogni modo. Ho parlato anche col ct Luca Banchi, su come potrei essere d’aiuto. Ci sono tanti ragazzi italiani qui negli Stati Uniti, magari darò una mano da qui per seguire da vicino queste situazioni".

Hai seguito le ultime due partite della Nazionale?

"Ho visto le due partite, ci sono tanti ragazzi nuovi e per un allenatore non è facile con così poco tempo, a maggior ragione contro nazionali che invece hanno un gruppo consolidato e sempre uguale. Ho visto giovani talentuosi che hanno tutto per fare bene. Sono convinto che faremo bene".