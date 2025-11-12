Olimpia Milano-ASVEL alle 20.30 su Sky

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova ad approfittare della sfida casalinga con l’ASVEL fanalino di coda per riportare in parità il bilancio tra vittorie e sconfitte. Diretta dalle 20 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il prepartita e quindi alle 20.30 per la palla a due e la telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi

L’Olimpia, dopo l’impresa al doppio supplementare di venerdì scorso in casa dell’Efe s, torna in campo in Eurolega e si trova di fronte l’occasione per riportare in parità il bilancio tra vittorie e sconfitte della sua stagione europea fin qu i. All’Unipol Forum di Assago, infatti, arriva l’ASVEL, fanalino di coda della classifica che per ora ha vinto solo due delle nove disputate. Per i ragazzi di Ettore Messina, quindi, si apre la possibilità di tornare ampiamente in corsa almeno per il play-in con un successo casalingo.

Milano prova a rilanciarsi

La vittoria a Istanbul sembra aver ridato morale e fiducia a un’Olimpia che contro l’Efes ha trovato in Zach LeDay, assente stasera proprio a causa di un problema fisico riemerso venerdì scorso, e Shavon Shields i suoi leader e nello scatenato Armoni Brooks la sua bocca da fuoco principale al momento. L’ASVEL, per contro, proverà ad affidarsi ancora una volta all’eterno Nando de Colo, veterano dalla lunghissima esperienza in Europa. Dalle 20.00 studio prepartita con Dalila Setti, palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Andrea Solaini e Chicca Macchi.