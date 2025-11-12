Milano-ASVEL alle 20.30 su Sky Sport Basket: LIVE

Ieri sera la Virtus Bologna è riuscita a battere l’Efes per riportarsi a un record di 5-5 dopo le prime dieci partite di Eurolega; lo stesso punta a fare l’Olimpia Milano, che dopo due vittorie consecutive contro Paris e Efes punta al successo contro l’ASVEL penultimo in classifica e falcidiato dagli infortuni. La situazione dell’infermeria però non sorride nemmeno alla formazione meneghina, che oltre a dover fare a meno dei lungodegenti Zach LeDay, Lorenzo Brown e Ousmane Diop, deve fare i conti anche con i problemi avuti da Shavon Shields (influenza) e Marko Guduric (affaticamento muscolare). Non sarà in panchina nemmeno Ettore Messina, a sua volta alle prese con l’influenza, ma che ha comunque parlato così prima del match: "Tutte le partite sono importanti, ma vogliamo continuare a giocare come abbiamo fatto nelle ultime uscite e migliorare. L'ASVEL ha avuto a che fare con molti infortuni, come è successo a molte altre squadre, ma hanno mantenuto un alto livello di atletismo e organizzazione, specialmente nella metà campo difensiva con la loro zona match-up 3-2. Dobbiamo prestare attenzione ai piccoli dettagli, in particolare ai rimbalzi e al movimento della palla, per ottenere la vittoria". Diretta dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il prepartita e quindi alle 20.30 per la palla a due e la telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.