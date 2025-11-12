Milano-ASVEL alle 20.30 su Sky Sport Basket: LIVE

L'Olimpia Milano cerca la terza vittoria consecutiva in Eurolega ospitando l’ASVEL per il decimo turno della competizione continentale. Coach Ettore Messina (assente per influenza) dovrà fare di nuovo a meno di LeDay, Brown, Guduric, Shields e Diop, ma non può fallire l’appuntamento contro una delle peggiori squadre dell’Eurolega. Diretta dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il prepartita e quindi alle 20.30 per la palla a due e la telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi
Ieri sera la Virtus Bologna è riuscita a battere l’Efes per riportarsi a un record di 5-5 dopo le prime dieci partite di Eurolega; lo stesso punta a fare l’Olimpia Milano, che dopo due vittorie consecutive contro Paris e Efes punta al successo contro l’ASVEL penultimo in classifica e falcidiato dagli infortuni. La situazione dell’infermeria però non sorride nemmeno alla formazione meneghina, che oltre a dover fare a meno dei lungodegenti Zach LeDay, Lorenzo Brown e Ousmane Diop, deve fare i conti anche con i problemi avuti da Shavon Shields (influenza) e Marko Guduric (affaticamento muscolare). Non sarà in panchina nemmeno Ettore Messina, a sua volta alle prese con l’influenza, ma che ha comunque parlato così prima del match: "Tutte le partite sono importanti, ma vogliamo continuare a giocare come abbiamo fatto nelle ultime uscite e migliorare. L'ASVEL ha avuto a che fare con molti infortuni, come è successo a molte altre squadre, ma hanno mantenuto un alto livello di atletismo e organizzazione, specialmente nella metà campo difensiva con la loro zona match-up 3-2. Dobbiamo prestare attenzione ai piccoli dettagli, in particolare ai rimbalzi e al movimento della palla, per ottenere la vittoria". Diretta dalle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il prepartita e quindi alle 20.30 per la palla a due e la telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi.
Eurolega, programma e risultati del 10° turno
- Olympiacos-Zalgiris alle 20.15
- Bayern Monaco-Barcellona alle 20.30
- Olimpia Milano-ASVEL alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
- Dubai-Stella Rossa 102-86 (TABELLINO)
- Fenerbahce-Maccabi 84-75 (TABELLINO)
- Hapoel-Baskonia 114-89 (TABELLINO)
- Partizan-Monaco 78-76 (TABELLINO)
- Virtus Bologna-Efes 99-89 (TABELLINO E HIGHLIGHTS)
- Valencia-Real Madrid 89-76 (TABELLINO)
- Paris-Panathinaikos 95-101 (TABELLINO)