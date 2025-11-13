Sloukas entra nella storia: è il primo a superare quota 10.000 minuti in Eurolega
L’altra sera il super veterano ha giocato poco meno di 22 minuti nella vittoria esterna del suo Panathinaikos sul campo del Paris Basketball, e oltre alla soddisfazione per il successo di squadra è arrivato anche un record storico. Nessuno, infatti, prima di Kostas Sloukas aveva sfondato il muro dei 10.000 minuti giocati in Eurolega
- L’Eurolega, per Kostas Sloukas, è da sempre fonte di grandi soddisfazioni. Il super veterano, infatti, l’ha vinta per ben quattro volte e l’ultimo trionfo, arrivato nel maggio del 2024, l’ha visto anche MVP delle Final Four. E ora, dopo una manciata di partite disputate nella nuova stagione, è arrivato anche un nuovo, prestigioso record che scrive ancora di più il nome del ragazzo di Salonicco nella storia della competizione
- I 22 minuti scarsi giocati contro il Paris Basketball nella vittoria del suo Panathinaikos martedì sera, dove ha contribuito con 11 punti e 7 assist, sono bastati per far abbattere a Sloukas il muro dei 10.000 minuti in Eurolega. Ora a quota 10.004, la guardia greca guida un gruppo di veterani che potrebbero seguire le sue orme, magari già in questa stagione
