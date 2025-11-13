Sloukas entra nella storia: è il primo a superare quota 10.000 minuti in Eurolega

L’altra sera il super veterano ha giocato poco meno di 22 minuti nella vittoria esterna del suo Panathinaikos sul campo del Paris Basketball, e oltre alla soddisfazione per il successo di squadra è arrivato anche un record storico. Nessuno, infatti, prima di Kostas Sloukas aveva sfondato il muro dei 10.000 minuti giocati in Eurolega

