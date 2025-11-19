Varese blinda Giannis Kastritis: il coach greco confermato fino alla stagione 2027-28

La sua Varese è impegnata in un inizio di stagione complicato, ma per la società il punto fermo nel presente e nel futuro rimane Giannis Kastritis. È notizia di oggi, infatti, il prolungamento del contratto del coach greco fino al termine della stagione 2027-28. Un attestato di fiducia, quello ricevuto oggi dall’ex allenatore di Aris e Hapoel, che ne ribadisce la centralità all’interno del progetto societario

La classifica, al momento, dice di due vittorie su otto partite e di un penultimo posto in condivisione con Sassari e Reggio Emilia , ma a Varese la fiducia nel presente e soprattutto nel futuro della squadra non sembra mancare. È infatti notizia di oggi il prolungamento concesso a Giannis Kastritis , con la conferma del coach greco fino al termine della stagione 2027-28 . Per Varese , reduce dalla vittoria di domenica nella sfida casalinga contro Cantù , all’interno di un derby storico ritrovato dopo quattro anni d’assenza, arriva quindi una ulteriore iniezione di fiducia. E per l’allenatore, arrivato a Varese la scorsa estate dopo un quadriennio sulla panchina dell’ Aris Salonicco , l’estensione del contratto rappresenta un attestato di stima tutt’altro che scontato.

La nota della società

⁠"Pallacanestro Varese annuncia con grande soddisfazione l’estensione del contratto di coach Giannis Kastritis fino al termine della stagione 2027-2028” si legge nel comunicato diramato questa mattina, “la società è molto felice di proseguire il percorso intrapreso insieme a un allenatore che, fin dal suo arrivo, ha portato professionalità, identità di gioco e una forte cultura del lavoro, qualità pienamente in linea con i valori del club”. Più avanti, poi, la società ha anche sottolineato la prospettiva all’interno della quale è nata la conferma a lungo termine di Kastritis: “Questa scelta nasce dalla convinzione che la continuità tecnica sia fondamentale per permettere alla squadra e alla società di crescere in maniera solida e ambiziosa. La visione condivisa tra coach e dirigenza rappresenta un punto di forza del progetto biancorosso, che guarda al futuro con determinazione e fiducia".