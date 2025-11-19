Varese blinda Giannis Kastritis: il coach greco confermato fino alla stagione 2027-28

La sua Varese è impegnata in un inizio di stagione complicato, ma per la società il punto fermo nel presente e nel futuro rimane Giannis Kastritis. È notizia di oggi, infatti, il prolungamento del contratto del coach greco fino al termine della stagione 2027-28. Un attestato di fiducia, quello ricevuto oggi dall’ex allenatore di Aris e Hapoel, che ne ribadisce la centralità all’interno del progetto societario
LA CLASSIFICA AGGIORNATA DI LEGA BASKET
La classifica, al momento, dice di due vittorie su otto partite e di un penultimo posto in condivisione con Sassari e Reggio Emilia, ma a Varese la fiducia nel presente e soprattutto nel futuro della squadra non sembra mancare. È infatti notizia di oggi il prolungamento concesso a Giannis Kastritis, con la conferma del coach greco fino al termine della stagione 2027-28. Per Varese, reduce dalla vittoria di domenica nella sfida casalinga contro Cantù, all’interno di un derby storico ritrovato dopo quattro anni d’assenza, arriva quindi una ulteriore iniezione di fiducia. E per l’allenatore, arrivato a Varese la scorsa estate dopo un quadriennio sulla panchina dell’Aris Salonicco, l’estensione del contratto rappresenta un attestato di stima tutt’altro che scontato.
La nota della società
"Pallacanestro Varese annuncia con grande soddisfazione l’estensione del contratto di coach Giannis Kastritis fino al termine della stagione 2027-2028” si legge nel comunicato diramato questa mattina, “la società è molto felice di proseguire il percorso intrapreso insieme a un allenatore che, fin dal suo arrivo, ha portato professionalità, identità di gioco e una forte cultura del lavoro, qualità pienamente in linea con i valori del club”. Più avanti, poi, la società ha anche sottolineato la prospettiva all’interno della quale è nata la conferma a lungo termine di Kastritis: “Questa scelta nasce dalla convinzione che la continuità tecnica sia fondamentale per permettere alla squadra e alla società di crescere in maniera solida e ambiziosa. La visione condivisa tra coach e dirigenza rappresenta un punto di forza del progetto biancorosso, che guarda al futuro con determinazione e fiducia".