Virtus-Hapoel alle 20.30 su Sky Sport Basket

La Virtus Bologna ospita la squadra prima in classifica in Eurolega, l’Hapoel Tel Aviv di Vasilije Micic. I campioni d’Italia proveranno a difendere l’imbattibilità casalinga di questa stagione, dove hanno vinto sei gare su sei: sfida in diretta su Sky Sport Basket e NOW a partire dalle 20.30 col commento di Andrea Solaini e Davide Pessina

In questa stagione di Eurolega la Virtus Bologna è stata semplicemente perfetta davanti al proprio pubblico, accumulando sei vittorie su sei gare disputate. La prova di questa sera però si preannuncia come quella più difficile di tutte, perché alla Virtus Arena arriva la capolista Hapoel Tel Aviv di Vasilije Micic, Elijah Bryant e Antonio Blakeney. Una squadra profonda e completa in ogni reparto, forte del miglior attacco della competizione per efficienza offensiva e dell’ottava miglior difesa, e con la possibilità con un successo di riprendersi il primo posto solitario staccando Valencia che l’ha raggiunta a quota 10 vittorie (ma con una gara in più). La Virtus invece ha bisogno di un successo per tenere in piedi la possibilità di tornare in zona play-in, distante però due gare visto che il Real Madrid continua a vincere e a rendersi imprendibile per le Vu Nere e per l’Olimpia Milano. La buona notizia per coach Ivanovic è che tutti i giocatori sono a disposizione: l’appuntamento con la sfida alla capolista è fissato per le 20.30 su Sky Sport Basket e su NOW col commento di Andrea Solaini e Davide Pessina.