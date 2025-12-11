Milano-Pana alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

Se l'Olimpia Milano vuole cambiare marcia in Eurolega e rientrare tra le prime dieci ha bisogno di cominciare a battere qualcuna delle squadre che le stanno sopra in classifica. Fino a questo momento infatti Milano ha vinto solamente tre volte contro le squadre attualmente in zona play-in/playoff, quali fa parte l'avversario di stasera - il Panathinaikos che ha grandi ambizioni di titolo in questa stagione con un roster profondissimo. La squadra di coach Ataman, quinta in classifica ma con record di 9-5 pari a quello del Monaco secondo, non potrà contare su pezzi da novanta come Cedi Osman, Richaun Holmes e Matthias Lessort, ma ha comunque una squadra di grandissimo talento guidata dal backcourt più imprendibile della competizione, quello formato da TJ Shorts e Kendrick Nunn. Una sfida sicuramente difficile, ma con una mano che dovrebbe arrivare dall'infermeria: Marko Guduric, Lorenzo Brown e Stefano Tonut infatti dovrebbero essere a disposizione di coach Poeta per allungare un po' le rotazioni e cercare un'impresa casalinga già riuscita contro l'Olympiacos lo scorso 14 novembre.