Milano-Pana alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

L'Olimpia Milano comincia la prima di tre gare consecutive davanti al proprio pubblico ospitando il Panathinaikos al Forum di Assago. Coach Poeta dovrebbe recuperare Guduric, Tonut e Brown per la sfida alla squadra di coach Ataman, che non potrà contare su Cedi Osman. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e NOW a partire dalle 20.30 col commento di Flavio Tranquillo e Andrea Meneghin
Se l'Olimpia Milano vuole cambiare marcia in Eurolega e rientrare tra le prime dieci ha bisogno di cominciare a battere qualcuna delle squadre che le stanno sopra in classifica. Fino a questo momento infatti Milano ha vinto solamente tre volte contro le squadre attualmente in zona play-in/playoff, quali fa parte l'avversario di stasera - il Panathinaikos che ha grandi ambizioni di titolo in questa stagione con un roster profondissimo. La squadra di coach Ataman, quinta in classifica ma con record di 9-5 pari a quello del Monaco secondo, non potrà contare su pezzi da novanta come Cedi Osman, Richaun Holmes e Matthias Lessort, ma ha comunque una squadra di grandissimo talento guidata dal backcourt più imprendibile della competizione, quello formato da TJ Shorts e Kendrick Nunn. Una sfida sicuramente difficile, ma con una mano che dovrebbe arrivare dall'infermeria: Marko Guduric, Lorenzo Brown e Stefano Tonut infatti dovrebbero essere a disposizione di coach Poeta per allungare un po' le rotazioni e cercare un'impresa casalinga già riuscita contro l'Olympiacos lo scorso 14 novembre.
Eurolega, 15° turno: il programma
- Maccabi-ASVEL alle 20.05
- Valencia-Efes alle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW
- Milano-Panathinaikos alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e NOW
- Paris-Zalgiris alle 20.45
- Real Madrid-Baskonia alle 21
- Dubai-Bayern venerdì 12 dicembre alle 17
- Monaco-Fenerbahce venerdì 12 dicembre alle 19.30
- Virtus Bologna-Hapoel venerdì 12 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW
- Partizan-Stella Rossa venerdì 12 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Max e NOW
- Barcellona-Olympiacos venerdì 12 dicembre alle 20.30