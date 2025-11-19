Virtus Bologna-Maccabi si gioca, il sindaco Lepore: "Decisione presa dalla prefettura"

La partita di Eurolega in programma venerdì sera tra Virtus e Maccabi Tel Aviv si giocherà nonostante il forte rischio di proteste da parte dei manifestanti pro Palestina. A confermarlo è stato poco fa il sindaco di Bologna Matteo Lepore, sottolineando come la decisione sia arrivata direttamente dalla prefettura nonostante il parere contrario dello stesso Lepore. L’area attorno al Paladozza sarà quindi sostanzialmente ‘blindata’, con prevedibili disagi per la viabilità cittadina

La conferma dell’ok allo svolgimento della partita è arrivata direttamente dalla prefettura cittadina, che ha chiarito di poter garantire la sicurezza di chi parteciperà alla sfida di Eurolega di venerdì sera tra Virtus e Maccabi Tel Aviv. A darne notizia è lo stesso sindaco di Bologna Matteo Lepore, che in tarda mattinata, al termine dell’incontro avvenuto in prefettura, ha ribadito inoltre la propria contrarietà alla decisione presa nonostante il parere opposto espresso dal comune. In città sarebbero attesi tra i cinque e i diecimila manifestanti pro Palestina, attirati dalla presenza della squadra israeliana e, secondo Lepore, oltre agli intuibili rischi di disordini e tafferugli, i disagi alla cittadinanza potrebbero essere pesanti.