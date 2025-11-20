Messina conferma: Sestina si deve operare, previsto uno stop di almeno tre mesi

La brutta notizia, per Milano, arriva al termine di una serata storta. A darla è direttamente coach Ettore Messina in conferenza stampa dopo la netta battuta d’arresto casalinga contro l’Hapoel Tel Aviv. Nel fare il punto sulla lunga lista infortunati che sta tormentando l’Olimpia in questo inizio di stagione, Messina ha confermato che Nate Sestina si dovrà operare al braccio infortunato e starà fermo almeno tre mesi. Il lungo ex Valencia, arrivato a stagione in corso proprio per dare una mano al reparto lunghi milanese, falcidiato dagli infortuni, potrebbe quindi rientrare quini solo nella seconda metà del prossimo febbraio. Aggiornamenti decisamente migliori, invece, quelli che Messina ha condiviso a proposito di Lorenzo Brown, che dovrebbe rientrare dopo l’imminente pausa per le nazionali, e Josh Nebo, la cui situazione viene monitorata di giorno in giorno in attesa di capire quando potrà tornare in campo.