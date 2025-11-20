Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Messina conferma: Sestina si deve operare, previsto uno stop di almeno tre mesi

Basket

Al termine della pesante sconfitta casalinga contro l’Hapoel in Eurolega, coach Ettore Messina ha confermato che Nate Sestina, rinforzo arrivato a stagione in corso per rimpolpare il reparto lunghi dell’Olimpia, si deve operare al braccio e resterà fuori per almeno tre mesi

OLIMPIA-HAPOEL: IL RACCONTO DELLA PARTITA

 

La brutta notizia, per Milano, arriva al termine di una serata storta. A darla è direttamente coach Ettore Messina in conferenza stampa dopo la netta battuta d’arresto casalinga contro l’Hapoel Tel Aviv. Nel fare il punto sulla lunga lista infortunati che sta tormentando l’Olimpia in questo inizio di stagione, Messina ha confermato che Nate Sestina si dovrà operare al braccio infortunato e starà fermo almeno tre mesi. Il lungo ex Valencia, arrivato a stagione in corso proprio per dare una mano al reparto lunghi milanese, falcidiato dagli infortuni, potrebbe quindi rientrare quini solo nella seconda metà del prossimo febbraio. Aggiornamenti decisamente migliori, invece, quelli che Messina ha condiviso a proposito di Lorenzo Brown, che dovrebbe rientrare dopo l’imminente pausa per le nazionali, e Josh Nebola cui situazione viene monitorata di giorno in giorno in attesa di capire quando potrà tornare in campo. 

Basket: Altre Notizie

Messina conferma: "Sestina fuori tre mesi"

Basket

Al termine della pesante sconfitta casalinga contro l’Hapoel in Eurolega, coach Ettore Messina ha...

Milano cade in casa: l’Hapoel domina 105-83

Basket

A Milano la sfida tra l’Olimpia e l’Hapoel capolista di Eurolega comincia subito con le marce...

Milano-Hapoel alle 20.30 su Sky Sport Uno e Basket

Eurolega

L'Olimpia Milano reduce da quattro vittorie consecutive ospita l’Hapoel Tel Aviv primo in...

Virtus-Maccabi: si gioca nonostante le proteste

Basket

La partita di Eurolega in programma venerdì sera tra Virtus e Maccabi Tel Aviv si giocherà...

Varese conferma coach Kastritis fino al 2028

Basket

La sua Varese è impegnata in un inizio di stagione complicato, ma per la società il punto fermo...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS