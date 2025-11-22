Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A Basket, Trento-Trevisto su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Basket

Due punti pesanti, quelli in palio tra Trento e Treviso, perché da una parte i padroni di casa cercano la svolta in un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi e dall’altra gli ospiti vogliono piazzare il colpo in trasferta per lasciare, almeno temporaneamente, l’ultimo posto in classifica. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

TABELLINO LIVE

L’inizio di stagione non è stato semplice per Trento e tantomeno per Treviso. La squadra trentina, che come ormai d’abitudine durante l’estate aveva rinnovato il roster e, dopo l’addio di Paolo Galbiati, approdato al Baskonia in Eurolega, aveva affidato la panchina a Massimo Cancellieri. Finora i risultati sono stati altalenanti, in particolare nelle ultime settimane, in cui Trento ha collezionato ben quattro sconfitte consecutive. Per Treviso, poi, l’avvio di regular season ha significato una sola vittoria in otto partite e l’ultimo posto nella classifica di Lega Basket.

Lega Basket Serie A, risultati e programma della 9^ giornata

  • Trento-Treviso LIVE su Sky Sport Basket e NOW
  • Brescia-Cremona 83-72 (HIGHLIGHTS)
  • Trieste-Milano domenica 23 novembre alle 16 su Sky Sport Basket
  • Varese-Udine domenica 23 novembre alle 16.30
  • Trapani-Reggio Emilia domenica 23 novembre alle 17
  • Tortona-Venezia domenica 23 novembre alle 18
  • Cantù-Virtus Bologna domenica 23 novembre alle 19
  • Napoli-Sassari domenica 23 novembre alle 20

Approfondimento

Serie A basket, la classifica

Basket: Altre Notizie

Trento-Treviso su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Basket

Due punti pesanti, quelli in palio tra Trento e Treviso, perché da una parte i padroni di casa...

Trento-Treviso alle 18.15 su Sky Sport

Basket

Trento vuole dare una svolta dopo un inizio di stagione caratterizzato da tanti alti e bassi,...

La Virtus batte il Maccabi: 5 su 5 al PalaDozza

Eurolega

La Virtus Bologna trova la quinta vittoria su cinque in casa in Eurolega, salutando al meglio il...

Protesta contro Virtus-Maccabi, otto agenti feriti

BOLOGNA

Prima e durante la partita di Eurolega tra Virtus e Maccabi Tel Aviv, ci sono stati disordini a...

Virtus Bologna-Maccabi alle 20.30 su Sky Sport

Eurolega

La Virtus Bologna cerca la quinta vittoria su cinque davanti al proprio pubblico in Eurolega,...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS