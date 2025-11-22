Trento-Treviso su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Due punti pesanti, quelli in palio tra Trento e Treviso, perché da una parte i padroni di casa cercano la svolta in un inizio di stagione caratterizzato da alti e bassi e dall’altra gli ospiti vogliono piazzare il colpo in trasferta per lasciare, almeno temporaneamente, l’ultimo posto in classifica. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi

L’inizio di stagione non è stato semplice per Trento e tantomeno per Treviso. La squadra trentina, che come ormai d’abitudine durante l’estate aveva rinnovato il roster e, dopo l’addio di Paolo Galbiati, approdato al Baskonia in Eurolega, aveva affidato la panchina a Massimo Cancellieri. Finora i risultati sono stati altalenanti, in particolare nelle ultime settimane, in cui Trento ha collezionato ben quattro sconfitte consecutive. Per Treviso, poi, l’avvio di regular season ha significato una sola vittoria in otto partite e l’ultimo posto nella classifica di Lega Basket.