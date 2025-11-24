Messina si è dimesso, l'Olimpia Milano a Poeta

Offerte Black Friday
Olimpia Milano: Ettore Messina si è dimesso, squadra a Poeta

la novità

Grossa novità in casa Olimpia Milano: Ettore Messina si è dimesso dal ruolo di capo allenatore (era in panchina dal 2019) dopo un inizio complicato di stagione e dopo le tre sconfitte consecutive dell'ultima settimana tra campionato ed Eurolega. Resterà nel club come consulente del presidente Dell'Orco. Lo ha comunicato in una nota il club milanese. La squadra è stata affidata a Giuseppe Poeta

Ettore Messina si è dimesso dal ruolo di capo allenatore dell’Olimpia Milano e a prendere il suo posto è Giuseppe Poeta, tornato in estate e già designato come erede dello stesso Messina. La notizia è ufficiale, confermata dal comunicato pubblicato sui profili social del club: “La Pallacanestro Olimpia Milano -si legge nella nota dell’Olimpia- comunica che Ettore Messina ha lasciato l'incarico di Capo Allenatore della prima squadra. Questa decisione è stata presa di comune accordo con il Presidente Leo Dell’Orco, anticipando così la transizione con Peppe Poeta, che assume il ruolo di Capo Allenatore”.

Messina resta come consulente di Dell'Orco

La decisione di Messina è arrivata dopo la sconfitta contro Trieste, la terza consecutiva tra campionato ed Eurolega. Un cambio di guida tecnica clamorosa, arrivata dopo un inizio di stagione complicato: Messina guidava il club biancorosso dal 2019 e ricopriva anche il ruolo di President of Basketball Operations. Come precisato dal comunicato dell’Olimpia, “Ettore Messina continuerà a far parte dell'organizzazione nel suo ruolo dirigenziale, garantendo così continuità e competenza nel club grazie all’esperienza maturata negli anni”. 

Il saluto di Dell’Orco a Messina e gli auguri a Poeta

In una nota del club, il Presidente dell’Olimpia Milano Leo Dell’Orco ha dichiarato: “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Ettore Messina per i successi raggiunti insieme, dai campionati vinti, alle Coppe Italia e Supercoppe, oltre a aver raggiunto la Final Four nel 2021. Con la stessa convinzione, auguro il meglio a Peppe Poeta, sicuro che saprà guidare la squadra con passione e determinazione".

La carriera di Ettore Messina

Classe 1959, Messina è tra gli allenatori più vincenti in Europa. Come capo allenatore, dalla fine degli anni Ottanta, ha vinto sette campionati italiani (tre con la Virtus Bologna, uno con Treviso e tre con l’Olimpia Milano), nove Coppa Italia e quattro Supercoppa. In campo internazionale, ha conquistato una Coppa delle Coppe (con Bologna) e quattro volte l’Eurolega (con Bologna e Cska Mosca: alla guida dei russi vanta anche la vittoria di sei campionati). Come Ct azzurro, ha guidata la nazionale italiana alla medaglia d’argento all’Europeo 1997. È stato anche, dal 2014 al 2019, ai San Antonio Spurs, vice di Gregg Popovich, in assenza del quale, è diventato il primo coach non nordamericano ad allenare e vincere una partita di Nba. Guidava l’Olimpia dalla stagione 2019-2020.

 

