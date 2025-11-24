Messina si è dimesso, l'Olimpia Milano a Poeta

Grossa novità in casa Olimpia Milano: Ettore Messina si è dimesso dal ruolo di capo allenatore (era in panchina dal 2019) dopo un inizio complicato di stagione e dopo le tre sconfitte consecutive dell'ultima settimana tra campionato ed Eurolega. Resterà nel club come consulente del presidente Dell'Orco. Lo ha comunicato in una nota il club milanese. La squadra è stata affidata a Giuseppe Poeta GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Ettore Messina si è dimesso dal ruolo di capo allenatore dell’Olimpia Milano e a prendere il suo posto è Giuseppe Poeta, tornato in estate e già designato come erede dello stesso Messina. La notizia è ufficiale, confermata dal comunicato pubblicato sui profili social del club: “La Pallacanestro Olimpia Milano -si legge nella nota dell’Olimpia- comunica che Ettore Messina ha lasciato l'incarico di Capo Allenatore della prima squadra. Questa decisione è stata presa di comune accordo con il Presidente Leo Dell’Orco, anticipando così la transizione con Peppe Poeta, che assume il ruolo di Capo Allenatore”.

Messina resta come consulente di Dell'Orco La decisione di Messina è arrivata dopo la sconfitta contro Trieste, la terza consecutiva tra campionato ed Eurolega. Un cambio di guida tecnica clamorosa, arrivata dopo un inizio di stagione complicato: Messina guidava il club biancorosso dal 2019 e ricopriva anche il ruolo di President of Basketball Operations. Come precisato dal comunicato dell’Olimpia, “Ettore Messina continuerà a far parte dell'organizzazione nel suo ruolo dirigenziale, garantendo così continuità e competenza nel club grazie all’esperienza maturata negli anni”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olimpia Milano (@olimpiamilano1936)

Il saluto di Dell’Orco a Messina e gli auguri a Poeta In una nota del club, il Presidente dell’Olimpia Milano Leo Dell’Orco ha dichiarato: “Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Ettore Messina per i successi raggiunti insieme, dai campionati vinti, alle Coppe Italia e Supercoppe, oltre a aver raggiunto la Final Four nel 2021. Con la stessa convinzione, auguro il meglio a Peppe Poeta, sicuro che saprà guidare la squadra con passione e determinazione".