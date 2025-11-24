In una lettera pubblicata sul sito dell'Olimpia, l'ormai ex coach spiega i motivi delle dimissioni da capo allenatore del club: "Ho capito di essere diventato, e non da oggi, un fattore di divisione e di conseguenza di distrazione. Per questo ho deciso di eliminare una situazione diventata per me fonte di grande tensione e per squadra e società causa di danno. Resto il primo tifoso e nel club per dare il mio contributo"

In una lunga lettera aperta pubblicata sul sito dell'Olimpia Milano, Ettore Messina ha spiegato i motivi che l'hanno portato a una scelta per lui difficile: dimettersi da capo allenatore del club biancorosso. "Mi perdonerete -così inizia la lettera di Messina- se esprimo con questa lettera, e non con una conferenza stampa o delle interviste, i motivi della decisione che ho preso, con animo sereno e costruttivo, nella giornata odierna. Fin dal primo giorno di allenamento ad agosto, ho provato un grande piacere nell’andare in palestra con tutto il gruppo squadra, inclusi sanitari, fisioterapisti, preparatori e il resto dello staff, che accomuno in un sentito ringraziamento. E allora, vi chiederete, perché lasciare la panchina (ma non il club)? Il motivo è molto semplice: ho capito di essere diventato – non da oggi – un fattore di divisione e, di conseguenza, di distrazione. Anche impegnandomi a svolgere il mio lavoro nel miglior modo possibile, ogni circostanza si trasformava in un’occasione per aprire un referendum pro o contro la mia persona. Per questo motivo (e soltanto per questo) ho deciso di eliminare una situazione che era diventata per me fonte di grande tensione e per la squadra e la società causa di danno. Eliminando la causa delle tensioni, ritengo di esercitare al meglio la responsabilità affidatami dal Signor Giorgio Armani e dal club fin dal mio primo giorno in Olimpia".