Partizan-Virtus su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Dopo aver subito la prima sconfitta casalinga della sua Eurolega, la Virtus Bologna si appresta a fare i conti con i suoi problemi in trasferta in uno dei viaggi più difficili di tutta la stagione. I campioni d’Italia infatti cominciano un back-to-back a Belgrado che li vedrà affrontare prima il Partizan e poi la Stella Rossa nel giro di tre giorni, provando a risollevare un rendimento in trasferta finora decisamente scadente. La Virtus infatti ha vinto solamente una delle otto gare affrontate lontano da Bologna, vincendo solamente in casa dell’ASVEL ma uscendo sconfitta in tutte le altre sfide. Servirà un’impresa per superare le due squadre serbe, a partire dal Partizan che dopo le dimissioni di coach Zeljko Obradovic ha vinto le ultime due gare di Eurolega contro il Bayern Monaco e proprio contro la Stella Rossa, provando a risalre la classifica dopo aver perso 9 delle prime 13 gare. Appuntamento in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi.