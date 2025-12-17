Partizan-Virtus Bologna dalle 20.30 su Sky

Dopo la netta sconfitta patita in casa contro la capolista Hapoel, la Virtus affronta unatrasferta impegnativa nel suo cammino in Eurolega e va a Belgrado per affrontare il Partizan, reduce da due vittorie casalinghe consecutive che ne hanno risollevato almeno in parte la classifica. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

Un Partizan che prova a rilanciarsi, una Virtus che non vuole mollare

Per Bologna, invece, quella contro l’Hapoel è stata la prima, dolorosa sconfitta casalinga della stagione europea. Una sconfitta che ha fatto perdere terreno alla squadra rispetto alla zona play-in. Zona play-in che però rimane a due vittorie di distanza e che continua a essere l’obiettivo di Alessandro Pajola e compagni. Tuttavia, per restare agganciata alla zona della classifica che concede poi una chance di andare ai playoff, la Virtus, che in campionato ha perso il big match contro Milano di domenica sera, deve subito rialzare la testa su uno dei campi da sempre più difficili di tutta l’Eurolega. L’appuntamento con il prepartita è per le 20.15, mentre quello per la palla a due è previsto alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Davide Fumagalli e Chicca Macchi.