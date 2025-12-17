Trapani Shark, ore decisive per il futuro: domani vertice FIP-LBA: news in diretta
Nella tarda serata di ieri, attraverso i suoi social il presidente di Trapani Valerio Antonini ha annunciato di aver ottemperato alle scadenze federali, ma stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport domani sarebbe in programma un incontro congiunto tra i vertici FIP e quelli di Lega Basket convocato per trovare una linea comune nella gestione del caso che coinvolge la squadra siciliana. Tutti gli aggiornamenti in diretta
La posizione ufficiale del club e le richieste inoltrare da Trapani
Come anticipato il Trapani Shark ha appena emesso una comunicazione ufficiale nella quale ricostruisce la propria versione dei fatti in merito alle inadempienze contestatele fin qui e richiede di poter tesserare il vice allenatore Latini e il giocatore Patti e l’immediata revoca del blocco imposto ai tesseramenti da parte della squadra nonché della penalizzazione in classifica attualmente applicata (5 punti)
L'incontro tra FIP e Lega Basket
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, il caso Trapani sarà affrontato domani all’interno di un confronto diretto tra i vertici FIP e quelli di Lega Basket. Secondo la rosea, FIP e LBA si dovrebbero incontrare a Roma con l’obiettivo di individuare una linea comune nella gestione del caso Trapani. L’impressione è quindi che nelle prossime ore si possa decidere una buona fetta del futuro dei siciliani
La sconfitta in Champions e le dichiarazioni del presidente Antonini
Reduce dalla fresca sconfitta in FIBA Champions League sul campo del Tofas Bursa, Trapani si trova ad affrontare difficoltà ben più pesanti lontano dal parquet. Nella tarda serata di ieri, infatti, attraverso i suoi social il presidente Valerio Antonini ha reso noto di aver saldato le scadenze fiscali e federali pendenti, rimandando le specifiche delle operazioni economiche ad un comunicato ufficiale che dovrebbe uscire oggi
L'impresa sul campo e la multa FIP
Impossibilitato, secondo quanto affermato dalla società, a tesserare il vice allenatore Alex Latini per affidargli la panchina nel dopo Repesa e il giovane Luigi Patti, aggiunta necessaria per ripristinare un roster da 12 giocatori come previsto dalle regole FIP, Trapani vince la gara casalinga contro Udine con John Petrucelli nel doppio ruolo di giocatore e allenatore, ma si vede subito comminare una multa di 50.000 euro per non essersi presentata al match con il numero minimo previsto di atleti tesserati
Trapani Shark, arriva la stangata del giudice sportivo
Gli addii di Repesa, Alibegovic e Allen
A seguito delle controversie che hanno interessato la società, Trapani ha poi visto andarsene coach Jasmin Repesa e due colonne della squadra come Amar Alibegovic e Timmy Allen. Nel frattempo, con un roster decimato e senza guida tecnica, rumors insistenti di mercato vorrebbero altri giocatori in uscita
L'apertura di un fascicolo da parte della Procura Federale
Contestualmente alla seconda penalizzazione subita lo scorso 24 novembre, sul caso Trapani la Procura Federale ha anche aperto un fascicolo più ampio e che coinvolge anche la sua iscrizione al campionato per la stagione 2025-26 attualmente in corso
La partenza da -4 e la nuova penalizzazione a campionato in corso
Già prima dell’inizio della stagione 2025-26, il Trapani Shark era stato oggetto di una penalizzazione di 4 punti e relativa a inadempienze di carattere amministrativo. Partita da -4, quindi, la squadra si è poi vista togliere un ulteriore punto in classifica lo scorso 24 novembre, con il campionato ormai giunto alla 9^ giornata, sempre a causa del mancato pagamento entro le tempistiche previste nell’accordo stipulato proprio durante l’estate per saldare le inadempienze che erano costate la penalizzazione iniziale