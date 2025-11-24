Consiglio FIP: nuovo -1 per Trapani e aperto fascicolo sull’iscrizione al campionato

Il Consiglio Federale della FIP , convocato in data odierna per affrontare il tema emerso dopo la segnalazione da parte della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico delle società sportive professionistiche di calco e basket depositata nello scorso mese di ottobre e relativa al mancato pagamento da parte del Trapani Shark della 4° rata di un piano concordato con l’Agenzia delle Entrate a maggio. Il mancato pagamento, stando a quanto previsto dal Manuale delle Licenze , ha quindi portato a una nuova penalizzazione per la società del presidente Valerio Antonini . I siciliani, infatti, avevano già iniziato la stagione con un -4 in classifica , sempre comminato per inadempienze di carattere amministrativo, e ora si vedono sottrarre un ulteriore punto nella classifica di Lega Basket , nel frattempo arrivata alla 9^ giornata di campionato .

Nuova penalizzazione per Trapani e indagine aperta sull’iscrizione

La Commissione indipendente di cui sopra, ha sottolineato la FIP, ha segnalato come la società abbia altresì prodotto una propria dichiarazione in cui afferma di essere in regola con le scadenze del piano di pagamenti sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate e ammontante a complessivi 120.969,37. La rata per cui è scattata la segnalazione sarebbe quindi quella relativa al mese di agosto, ma Trapani afferma di aver provveduto regolarmente. Nel frattempo, però, la Procura Federale, in attesa di esaminare la documentazione prodotta dalla società, ha anche aperto un fascicolo più ampio sempre relativo a Trapani e che coinvolge anche la sua iscrizione al campionato per la stagione 2025-26 attualmente in corso.