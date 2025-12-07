Udine-Napoli alle 16 su Sky Sport Basket

Al PalaCarnera di Udine va in scena una sfida mai vista prima in Serie A. Non ci sono precedenti infatti tra Udine e Napoli, che per la prima volta nella loro storia si affrontano nella massima competizione italiana in una partita tutta da vivere sui canali di Sky Sport. Entrambe sono reduci da un successo prima della pausa per le nazionali: Udine ha interrotto una striscia di tre sconfitte in fila andando a vincere a Varese per 66-59 coi 16 punti di Anthony Hickey, il quale però non sarà della partita a causa di un provvedimento di sospensione cautelare a seguito di un controllo antidoping. Napoli, a sua volta, ha vinto l’ultima partita in casa contro Sassari per 86-75 con 24 punti di Savion Flagg, 18 di Ed Croswell e 18 di Rasir Bolton. La posizione di classifica è però diversa: Udine è a caccia di punti cruciali per rimanere lontana dalla zona calca della classifica, essendo 13esima con 4 punti (alla pari di Reggio Emilia e Varese); Napoli invece con un successo porterebbe il suo record al 50% di successi dopo dieci giornate, avendo accumulato finora 4 vittorie e 5 sconfitte per 8 punti. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW a partire dalle 16 col commento di Geri De Rosa e Laura Macchi.