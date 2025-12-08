Virtus-Tortona alle 18.30 su Sky Sport Basket

Dopo le vittorie contro Cantù in campionato e contro Dubai in Eurolega, la Virtus Bologna ospita la Bertram Derthona Tortona , reduce dal ko contro Venezia nell’ultima partita di LBA. La sfida tra la seconda forza del campionato (con la possibilità, con una vittoria, di agganciare di nuovo Brescia in testa) e la quarta (a pari punti con l’Olimpia Milano a quota 12) promette spettacolo, con una celebrazione della carriera di Marco Belinelli organizzata dal club campione d’Italia. Negli ultimi 11 precedenti i felsinei hanno sempre vinto in casa contro i piemontesi, che però quest’anno hanno già vinto sul campo dell’Olimpia Milano. Da adesso in poi la Virtus tornerà a giocare nella sua Virtus Arena dopo aver cominciato la stagione al PalaDozza . L’unico assente tra le due squadre è Ezra Manjon che è out per Tortona per via di un risentimento muscolare alla coscia sinitra.

Le parole degli assistenti allenatori

Nenad Jakovljevic, assistant coach Virtus Olidata Bologna: "Dopo la sosta torniamo a giocare anche in campionato davanti al nostro pubblico contro una squadra che per ora ha dimostrato di essere uno dei migliori attacchi del campionato italiano. Coach Fioretti può contare su gerarchie ben chiare, grazie alle quali riesce a mettere in risalto le qualità individuali dei giocatori che ha a disposizione. Molto di Tortona parte dal reparto delle guardie, con Vital e Hubb che sono in grado di creare per se stessi ma anche per gli altri mentre sotto canestro la squadra piemontese può contare sulla qualità di Olejniczak e l’esperienza di Biligha, oltre alla versatilità di Gorham e Chapman. Dalla panchina Strautins e Baldasso sono in grado di trovare canestri importanti soprattutto dall’arco dei tre punti e Pecchia è in grado di essere aggressivo soprattutto difensivamente. Per raggiungere la vittoria servirà la migliore versione di noi stessi, partendo dall’approccio difensivo grazie al quale dovremo sfruttare poi le nostre qualità offensive in transizione e a difesa schierata".

Andrea Vicenzutto, assistant coach Bertram Derthona Tortona: "La squadra si è ricompattata in tutti gli elementi in maniera proficua. Chiaramente c’è stato uno sforzo fisico maggiore da parte di chi ha giocato delle partite rispetto a chi non ha giocato, ma giocare per il proprio Paese ti esalta talmente tanto che quando ritorni non puoi non essere un giocatore migliore. Sono sicuro che questo abbia aiutato i nostri giocatori a trovare stimoli nuovi. La squadra rientrando si è allenata molto bene tutta la settimana e siamo riusciti, anche grazie al fatto che giocheremo lunedì, un giorno in più rispetto alla settimana standard, a dare riposi corretti a tutti quanti. Giocare contro una tra le squadre migliori del campionato non vedo come possa non essere uno stimolo. Si tratta di una partita in cui vogliamo dare il nostro meglio, perché nessun risultato è scontato in questo campionato. Sarà una sfida dal grande fascino, che si gioca con grande piacere anche data la tradizione dell’avversario".