Olimpia Milano-Fenerbahce alle 20.30 su Sky

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova ad approfittare della carica positiva arrivata dalle vittorie su Panathinaikos e Real Madrid per provare a battere anche il Fenerbahce campione in carica del grande ex Nicolò Melli. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Davide Pessina L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Non c’è due senza tre. Dopo le vittorie casalinghe su Panathinaikos e Real Madrid che ne hanno rilanciato la candidatura in zona play-in, l’Olimpia prova a cogliere la terza vittoria casalinga consecutiva in Eurolega. Di fronte ai ragazzi di coach Peppe Poeta, però, ci saranno i campioni in carica del Fenerbahce, che hanno una partita giocata in meno rispetto a Milano e occupano il 7° posto in classifica. L’Olimpia, attualmente al 10° posto, potrebbe quindi guadagnare posizioni in caso di un successo, anche se sul parquet a provare a fermare la corsa dei biancorossi ci sarà un grande ex.

Melli e un Fener sempre pericoloso Dopo aver trionfato lo scorso maggio alle Final Four, i turchi sono stati protagonisti di un inizio di stagione con molti alti e bassi, ma sulla singola gara rimangono una delle squadre più temibili di tutta Europa. Lo sa bene Nicolò Melli, che torna a Milano per un’altra partita da avversario dopo essere stato anche il capitano dell’Olimpia. Il lungo azzurro sarà quindi tra i protagonisti di una sfida che si preannuncia spettacolare e combattutissima. Dalle 20 studio prepartita, palla a due prevista alle 20.30 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Davide Pessina.