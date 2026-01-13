Trapani, Antonini non ci sta: "Punto sulla giustizia ordinaria, risarcimenti milionari"

L’ufficialità della notizia è arrivata nel pomeriggio di ieri, con l’esclusione dal campionato di Trapani, e la reazione del presidente Valerio Antonini non si è fatta attendere. Dopo la nota ufficiale emessa dalla società siciliana nella serata di ieri, Antonini ha concesso una lunga intervista a ‘Domani’ nella quale ha ribadito concetti più volte espressi attraverso i suoi profili social e all’interno dei comunicati che nelle ultime settimane il club ha costantemente prodotto per ribattere alle decisioni di volta in volta prese da FIP e Lega Basket. E per prima cosa Antonini ha difeso la scelta di non ritirare di propria spontanea volontà la squadra, facendola scendere in campo sabato sera contro Trento in quella che si è poi rivelata essere l’ultima partita della stagione per Trapani. “Perché avrei dovuto farlo? I regolamenti ci consentivano di scendere in campo, altrimenti le multe sarebbero state enormi. Così, invece, visto che è stata la FIP a radiarci, i risarcimenti che otterremo saranno milionari”. Già, perché se la battaglia sul piano sportivo è stata persa, per Antonini quella legale che passa dalla giustizia ordinaria rimane apertissima.