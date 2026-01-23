Virtus-Stella Rossa alle 20.30 su Sky: il LIVE

Offerte Sky
Eurolega, Virtus Bologna-Stella Rossa alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

Basket
©Getty

Dopo la sconfitta interna col Fenerbahce, la Virtus Bologna si gioca un pezzo importante della rincorsa al play-in di Eurolega ospitando la Stella Rossa di Belgrado, attualmente decima in classifica davanti ai campioni d'Italia. Palla a due alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi

FOTOGALLERY

1/20
Basket

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Settimana negativa finora per le italiane in Eurolega. Milano perde sia a Madrid che in casa contro lo Zalgiris Kaunas e si allontana dalla zona play-in. Venerdì sera, dopo la sconfitta di mercoledì contro i campioni in carica del Fenerbahce, torna in campo la Virtus Bologna in casa contro la Stella Rossa VIRTUS-STELLA ROSSA LIVE

Vai alla Fotogallery

