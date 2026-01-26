Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

L’iniziativa di Cremona: tutti alla partita con la maglia dei Lakers per ricordare Kobe

Basket

La data della partita casalinga contro la Virtus Bologna, in programma questa sera alle 20.30 (diretta su Sky Sport Basket e NOW), coincide con l’anniversario della morte di Kobe Bryant e a Cremona hanno deciso di ricordare la leggenda dei Lakers invitando tutti, giocatori e tifosi, a presentarsi al palazzetto indossando la sua maglia

CREMONA-VIRTUS BOLOGNA: LA PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

 

Come trasformare una data triste nella celebrazione di qualcosa di indimenticabile? Probabile che a Cremona, quando il calendario ha fatto cadere la sfida interna con la Virtus nella data del 26 gennaio, si siano posti questa domanda. La ricorrenza, infatti, riguarda la morte di Kobe Bryant, che sei anni fa perdeva la vita insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone nel tragico incidente sulle colline di Calabasas, in California. E allora in casa Vanoli si sono inventati una doppia iniziativa tutta dedicata a Bryant. Durante l’intervallo della gara, infatti, verrà ricordata la leggenda dei Lakers, mentre a tutti, giocatori e tifosi è stato rivolto l’invito a presentarsi al Palaradi indossando la maglia di Kobe o portando alla partita gadget e disegni a lui dedicati

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 17^ giornata si è aperta con la vittoria di Tortona sul campo di Napoli, rafforzando così il 5° posto in classifica. Un posto più sotto si conferma Trieste, che supera Sassari nel secondo anticipo. Trento vince a Treviso e la lascia all'ultimo posto in classifica, con Cantù che piazza il colpo esterno vincendo a Reggio Emilia. Brescia batte Udine e rimane al primo posto aspettando la Virtus Bologna. Ricordiamo che il campionato è a 15 squadre dopo l'esclusione di Trapani Shark GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Cremona-Virtus alle 20.30 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo la vittoria di Trento, la Vanoli Basket Cremona ospita la Virtus Olidata Bologna, che viene...

Tortona resiste e sbanca Napoli 76-82

Serie A

Tortona conquista la sua decima vittoria in campionato, rafforzando il suo quinto posto in...

L'ex NBA Cory Joseph firma all'Olympiacos

Eurolega

Rinforzo importante in arrivo per l'Olympiacos, perché al Pireo arriva l'ex Golden State e...

Napoli-Tortona dalle 18.15 su Sky Sport

Serie A

La 17^ giornata di campionato si apre con uno scontro tra due squadre dalle ambizioni importanti...

Virtus Bologna ancora ko: è 102-93 Stella Rossa

Basket

La Virtus Bologna perde 102-93 contro la Stella Rossa nel Round 24 di Eurolega e incassa il...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS