L’iniziativa di Cremona: tutti alla partita con la maglia dei Lakers per ricordare Kobe

Come trasformare una data triste nella celebrazione di qualcosa di indimenticabile? Probabile che a Cremona, quando il calendario ha fatto cadere la sfida interna con la Virtus nella data del 26 gennaio, si siano posti questa domanda. La ricorrenza, infatti, riguarda la morte di Kobe Bryant, che sei anni fa perdeva la vita insieme alla figlia Gianna e ad altre sette persone nel tragico incidente sulle colline di Calabasas, in California. E allora in casa Vanoli si sono inventati una doppia iniziativa tutta dedicata a Bryant. Durante l’intervallo della gara, infatti, verrà ricordata la leggenda dei Lakers, mentre a tutti, giocatori e tifosi è stato rivolto l’invito a presentarsi al Palaradi indossando la maglia di Kobe o portando alla partita gadget e disegni a lui dedicati.