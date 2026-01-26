I campioni d'Italia della Virtus Bologna fanno visita alla Vanoli Cremona, l'unica squadra contro cui hanno perso in casa in questo campionato. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi
Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
La 17^ giornata si è aperta con la vittoria di Tortona sul campo di Napoli, rafforzando così il 5° posto in classifica. Un posto più sotto si conferma Trieste, che supera Sassari nel secondo anticipo. Trento vince a Treviso e la lascia all'ultimo posto in classifica, con Cantù che piazza il colpo esterno vincendo a Reggio Emilia. Brescia batte Udine e rimane al primo posto. Ricordiamo che il campionato è a 15 squadre dopo l'esclusione di Trapani Shark CREMONA-VIRTUS BOLOGNA LIVE GLI HIGHLIGHTS DI BASKET