Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A Basket, Cremona-Virtus Bologna su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Basket
©Getty

I campioni d'Italia della Virtus Bologna fanno visita alla Vanoli Cremona, l'unica squadra contro cui hanno perso in casa in questo campionato. Sfida in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Laura Macchi

VANOLI-VIRTUS NEL RICORDO DI KOBE BRYANT: L'INIZIATIVA

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 17^ giornata si è aperta con la vittoria di Tortona sul campo di Napoli, rafforzando così il 5° posto in classifica. Un posto più sotto si conferma Trieste, che supera Sassari nel secondo anticipo. Trento vince a Treviso e la lascia all'ultimo posto in classifica, con Cantù che piazza il colpo esterno vincendo a Reggio Emilia. Brescia batte Udine e rimane al primo posto. Ricordiamo che il campionato è a 15 squadre dopo l'esclusione di Trapani Shark CREMONA-VIRTUS BOLOGNA LIVE GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Cremona-Virtus alle 20.30 su Sky: risultato LIVE

Basket

I campioni d'Italia della Virtus Bologna fanno visita alla Vanoli Cremona, l'unica squadra contro...

Cremona: al palazzetto con la maglia di Kobe

Basket

La data della partita casalinga contro la Virtus Bologna, in programma questa sera alle 20.30...

Cremona-Virtus alle 20.30 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo la vittoria di Trento, la Vanoli Basket Cremona ospita la Virtus Olidata Bologna, che viene...

Tortona resiste e sbanca Napoli 76-82

Serie A

Tortona conquista la sua decima vittoria in campionato, rafforzando il suo quinto posto in...

L'ex NBA Cory Joseph firma all'Olympiacos

Eurolega

Rinforzo importante in arrivo per l'Olympiacos, perché al Pireo arriva l'ex Golden State e...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS