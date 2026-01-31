Buone notizie per Milano: l'infortunio a Bolmaro non è grave, stop di due settimane

Evitato il peggio per Leandro Bolmaro, che nella partita di Eurolega giocata e vinta giovedì dall'Olimpia contro il Partizan era uscito nel 4° quarto per un infortunio al gomito destro. Gli esami di rito hanno rivelato una distorsione che fermerà il giocatore di Milano per circa due settimane

L'Olimpia e i suoi tifosi tirano un sospiro di sollievo: l'infortunio al gomito destro di Leandro Bolmaro non è grave. L'argentino, punto fermo di Milano in questa stagione, si era fatto male nel 3° quarto della sfida di Eurolega poi vinta giovedì sera contro il Partizan Belgrado, uscendo dal campo senza poter più rientrare. Gli esami di rito effettuati ieri, però, hanno rivelato solo una distorsione e lo staff medico della squadra prevede per Bolmaro uno stop di circa due settimane. Probabile quindi per lui un rientro per le Final Eight di Coppa Italia o eventualmente subito dopo l'evento in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio.