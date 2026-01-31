Offerte Sky
Serie A Basket, Tortona-Udine alle 18.15 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo il successo di Napoli, Tortona torna a giocare in casa ospitando Udine, che nell’ultima partita è andata vicinissima al colpaccio sul campo di Brescia capolista. Nella gara di andata Tortona si è imposta per 94-90 in trasferta con 23 punti del capocannoniere Christian Vital. Appuntamento alle 18.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

La Lega Basket Serie A comincia la 18^ giornata del suo campionato con l’anticipo della Nova Arena di Tortona tra la Bertram Derthona padrona di casa e l’APU Old Wild West Udine. Due squadre reduci da due trasferte dal sapore opposto: Tortona nell’ultima giornata ha vinto a Napoli resistendo ai tentativi di rimonta della Guerri e spuntandola nel finale, mentre Udine è andata vicinissima al colpaccio sul campo di Brescia, sprecando un vantaggio in doppia cifra nel secondo tempo e perdendo per via della tripla a 3 secondi dalla fine di Amedeo Della Valle. Quel ko ha fatto scivolare Udine fuori dalle prime otto, scendendo al decimo posto con 12 punti; al contrario Tortona è stabilmente a quota 20 punti per il quinto posto, a -2 dal quarto occupato da Venezia. Nella gara di andata era stata Tortona a imporsi a Udine per 94-90 grazie a 23 di Christian Vital e i 20 di Strautins, mentre per Mirza Alibegovic sarà una sfida speciale avendo disputato due stagioni a Tortona tra il 2017 e il 2019. Appuntamento alle 18.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 17^ giornata si chiude con gli impegni delle due squadre italiane in Eurolega. Milano perde in casa il derby contro Varese dopo quasi cinque anni, venendo sconfitta dopo 7 vittorie in fila complice la grande partita di Tazè Moore (21 punti). Nessun problema per la Virtus che passa d'autorità in casa di Cremona, vendicando il ko dell'andata. Ricordiamo che il campionato è a 15 squadre dopo l'esclusione di Trapani Shark GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Vai alla Fotogallery

