La Lega Basket Serie A comincia la 18^ giornata del suo campionato con l’anticipo della Nova Arena di Tortona tra la Bertram Derthona padrona di casa e l’APU Old Wild West Udine. Due squadre reduci da due trasferte dal sapore opposto: Tortona nell’ultima giornata ha vinto a Napoli resistendo ai tentativi di rimonta della Guerri e spuntandola nel finale, mentre Udine è andata vicinissima al colpaccio sul campo di Brescia, sprecando un vantaggio in doppia cifra nel secondo tempo e perdendo per via della tripla a 3 secondi dalla fine di Amedeo Della Valle. Quel ko ha fatto scivolare Udine fuori dalle prime otto, scendendo al decimo posto con 12 punti; al contrario Tortona è stabilmente a quota 20 punti per il quinto posto, a -2 dal quarto occupato da Venezia. Nella gara di andata era stata Tortona a imporsi a Udine per 94-90 grazie a 23 di Christian Vital e i 20 di Strautins, mentre per Mirza Alibegovic sarà una sfida speciale avendo disputato due stagioni a Tortona tra il 2017 e il 2019. Appuntamento alle 18.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.