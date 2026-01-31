Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Udine sorprende Tortona: Alibegovic inventa e arriva il colpo in trasferta

BASKET

Grande equilibrio a Tortona, dove Udine conferma ancora una volta di non soffrire lo status di neopromossa e risponde colpo sul colpo ai padroni di casa, che però nel 2° quarto piazzano un parziale di 9-0 e chiudono il primo tempo avanti 41-34. Gli ospiti recuperano al rientro in campo e la partita si trasforma in un combattutissimo punto a punto finale, deciso da una tripla di Mirza Alibegovic

Udine, reduce dalla bruciante sconfitta arrivata solo sulla sirena a Brescia domenica scorsa, dimostra da subito anche a Tortona di meritarsi l’appellativo di matricola terribile e risponde colpo sul colpo ai padroni di casa, trascinati da uno scatenato Prentis Hubb. I ragazzi di coach Mario Fioretti, però, non si lasciano impressionare e con molta calma trovano il modo di sfruttare qualche passaggio a vuoto di troppo da parte della difesa avversaria, solo che Eimantas Bendzius prima e Mirza Alibegovic dopo colpiscono dalla lunga distanza e dopo 3 minuti nel 3° quarto il punteggio è in perfetta parità a quota 24Tortona, però, piazza subito un micidiale parziale di 9-0 che apre al 41-34 con cui si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Udine, però, non di perde d’animo e torna sotto sul 43-41 grazie soprattutto all’energia di Andrea Calzavara, che gioca una partita molto positiva sotto gli occhi del CT azzurro Luca Banchi in tribuna. L’equilibrio prosegue e le due squadre iniziano il 4° quarto sul punteggio di 60-60. Il parziale in apertura dell’ultima frazione di gioco lo piazza Udine, che prova a mettere le mani sulla partita con un secco 8-0. Nel momento più delicato Tortona ritrova Christian Vital, fin lì piuttosto sottotono, e a 3:19 dalla fine c’è il nuovo sorpasso sul 72-70. A decidere tutto, però, è una tripla quasi impossibile firmata ancora da Alibegovic a 5 secondi dalla fine che regala a Udine il colpo in trasferta.

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 18^ giornata si apre con la vittoria in trasferta di Udine a Tortona e con quella di Venezia a Cantù. Domani largo al resto delle partite, a iniziare dalla super sfida tra Milano e Brescia in diretta dalle 16 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Olimpia Milano-Brescia dalle 16 su Sky Sport

Serie A

Sfida di alta classifica all’Allianz Cloud, dove l’Olimpia, reduce dalla vittoria sul Partizan...

Olimpia: infortunio Bolmaro, fuori 2 settimane

Basket

Evitato il peggio per Leandro Bolmaro, che nella partita di Eurolega giocata e vinta giovedì...

Tortona-Udine alle 18.15 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo il successo di Napoli, Tortona torna a giocare in casa ospitando Udine, che nell’ultima...

Vildoza glaciale, la Virtus Bologna sbanca Monaco

Eurolega

Pazzesca vittoria della Virtus Bologna che si impone 84-82 in casa Monaco nel Round 25 di...

Lo spagnolo Chus Bueno è il nuovo CEO di Eurolega

Eurolega

Cambio al vertice in Eurolega: lo spagnolo Chus Bueno è il nuovo amministratore delegato e prende...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS