Udine sorprende Tortona: Alibegovic inventa e arriva il colpo in trasferta

Grande equilibrio a Tortona, dove Udine conferma ancora una volta di non soffrire lo status di neopromossa e risponde colpo sul colpo ai padroni di casa, che però nel 2° quarto piazzano un parziale di 9-0 e chiudono il primo tempo avanti 41-34. Gli ospiti recuperano al rientro in campo e la partita si trasforma in un combattutissimo punto a punto finale, deciso da una tripla di Mirza Alibegovic

Udine, reduce dalla bruciante sconfitta arrivata solo sulla sirena a Brescia domenica scorsa, dimostra da subito anche a Tortona di meritarsi l’appellativo di matricola terribile e risponde colpo sul colpo ai padroni di casa, trascinati da uno scatenato Prentis Hubb. I ragazzi di coach Mario Fioretti, però, non si lasciano impressionare e con molta calma trovano il modo di sfruttare qualche passaggio a vuoto di troppo da parte della difesa avversaria, solo che Eimantas Bendzius prima e Mirza Alibegovic dopo colpiscono dalla lunga distanza e dopo 3 minuti nel 3° quarto il punteggio è in perfetta parità a quota 24. Tortona, però, piazza subito un micidiale parziale di 9-0 che apre al 41-34 con cui si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo. Udine, però, non di perde d’animo e torna sotto sul 43-41 grazie soprattutto all’energia di Andrea Calzavara, che gioca una partita molto positiva sotto gli occhi del CT azzurro Luca Banchi in tribuna. L’equilibrio prosegue e le due squadre iniziano il 4° quarto sul punteggio di 60-60. Il parziale in apertura dell’ultima frazione di gioco lo piazza Udine, che prova a mettere le mani sulla partita con un secco 8-0. Nel momento più delicato Tortona ritrova Christian Vital, fin lì piuttosto sottotono, e a 3:19 dalla fine c’è il nuovo sorpasso sul 72-70. A decidere tutto, però, è una tripla quasi impossibile firmata ancora da Alibegovic a 5 secondi dalla fine che regala a Udine il colpo in trasferta.