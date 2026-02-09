Al Palaleonassa di Brescia si sfidano la prima e la seconda in classifica del campionato di Serie A: la Germani Brescia ospita la Virtus Bologna nella riedizione della finale Scudetto della passata stagione. La sfida in diretta alle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

Il campionato di basket mette in mostra il suo meglio con la super sfida tra la prima in classifica, la Germani Brescia, e la seconda, la Virtus Olidata Bologna. Nella riedizione della finale Scudetto della passata stagione sono i padroni di casa — già vincenti nell’ultima partita a Milano — ad avere la possibilità di salire addirittura a +4 in classifica nei confronti di Bologna, mettendo una seria ipoteca sul miglior record della regular season. Bologna però, dopo i tre ko consecutivi subiti contro Trento in campionato e ASVEL e Olympiacos in Eurolega, vuole risollevarsi contro un avversario di assoluto livello, ma già battuto all’andata per 86-76 davanti al proprio pubblico. I campioni d’Italia dovranno fare a meno di Alessandro Pajola (decisivo con 17 punti, 4 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi nella gara di dicembre) e di Matt Morgan infortunati: servirà un’impresa per vincere in casa di Brescia, l’unico campo ancora inviolato di questa Serie A. Appuntamento in diretta alle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.