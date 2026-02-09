Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Serie A Basket, scontro al vertice: Brescia-Virtus Bologna alle 20 su Sky Sport Basket

Basket

Al Palaleonassa di Brescia si sfidano la prima e la seconda in classifica del campionato di Serie A: la Germani Brescia ospita la Virtus Bologna nella riedizione della finale Scudetto della passata stagione. La sfida in diretta alle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

Il campionato di basket mette in mostra il suo meglio con la super sfida tra la prima in classifica, la Germani Brescia, e la seconda, la Virtus Olidata Bologna. Nella riedizione della finale Scudetto della passata stagione sono i padroni di casa — già vincenti nell’ultima partita a Milano — ad avere la possibilità di salire addirittura a +4 in classifica nei confronti di Bologna, mettendo una seria ipoteca sul miglior record della regular season. Bologna però, dopo i tre ko consecutivi subiti contro Trento in campionato e ASVEL e Olympiacos in Eurolega, vuole risollevarsi contro un avversario di assoluto livello, ma già battuto all’andata per 86-76 davanti al proprio pubblico. I campioni d’Italia dovranno fare a meno di Alessandro Pajola (decisivo con 17 punti, 4 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi nella gara di dicembre) e di Matt Morgan infortunati: servirà un’impresa per vincere in casa di Brescia, l’unico campo ancora inviolato di questa Serie A. Appuntamento in diretta alle 20 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.

FOTOGALLERY

©Getty

1/15
Serie A

Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 19^ giornata si apre con la vittoria in volata di Cremona su Cantù, e con quelle di Venezia a Napoli e di Trento contro Varerse. Tortona batte Trieste, mentre Udine supera Sassari. Lunedì il big match tra Brescia prima in classifica e Virtus Bologna seconda da non perdere dalle 20 su Sky Sport Basket. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Cremona rimonta e ribalta Cantù nel finale

Serie A

Partita infinita tra Cremona e Cantù, in cui la Vanoli finisce più volte sotto in doppia cifra,...

Cremona-Cantù alle 19.30 su Sky Sport Basket

Basket

La 19^ giornata del campionato di Serie A di basket si apre con il derby lombardo tra Cremona e...

Milano passa in Francia: Asvel battuto 77-76

Eurolega

Partita da subito combattuta tra Asvel e Olimpia, con gli attacchi che fanno meglio delle difese...

Altro stop per Bologna, travolta dall’Olympiacos

Eurolega

Nella complicata trasferta al Pireo, la Virtus inizia bene, ma già nel 2° quarto subisce l’onda...

Eurolega: Olimpia e Virtus questa sera su Sky

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Milano e Bologna, vanno a caccia di vittorie nella corsa verso il...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS