Dal 13 febbraio su Sky Sport Basket e NOW da non perdere la prima parte di Federico Buffa Talks: Ettore Messina -“La decisione”. Il coach più vincente del basket italiano rompe il silenzio sulla lettera di dimissioni e racconta Europa, pressione e responsabilità. Appuntamento venerdì con la prima puntata alle ore 22.30, disponibile anche on demand. L'intervista integrale disponibile da domani anche su Sky Sport Insider

Ettore Messina , una delle figure più autorevoli dello sport italiano contemporaneo, è il protagonista della nuova puntata di Federico Buffa Talks , produzione originale firmata Sky Sport, con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri. Messina, con trentasei titoli vinti, tra cui sette campioni italiani, sei russi e quattro Eurolega - due vinti con la Virtus Bologna e due con CSKA di Mosca -, è l’allenatore italiano di basket più vincente del mondo , il primo coach non nordamericano ad allenare e vincere una partita in NBA. Appuntamento con il primo episodio “La decisione” di Federico Buffa Talks – Ettore Messina , venerdì 13 febbraio, alle 22.30 su Sky Sport Basket, in streaming su NOW e anche on demand . Il secondo episodio, su Sky e NOW, da venerdì 20 febbraio.

Le vicende più importanti del suo percorso umano e sportivo

Al centro di questa prima parte, Messina ripercorre le tappe più significative del suo percorso umano e sportivo, attraversando successi e cadute di una carriera in cui non ha mai smesso di mettersi in discussione, nemmeno nei momenti di massima affermazione. Ha sempre interpretato il proprio ruolo come una responsabilità assoluta, costruendo il suo cammino su un’idea rigorosa di impegno e su un’etica del lavoro che non concede scorciatoie. Da questa coerenza nasce anche la decisione di farsi da parte, quando il rumore e la pressione attorno a lui erano diventati insostenibili.

Messina parla per la prima volta delle motivazioni che lo hanno spinto alle dimissioni da allenatore dell'Olimpia

Per la prima volta, Messina parla delle motivazioni che, il 24 novembre dello scorso anno, lo hanno spinto a rassegnare, con una lettera aperta, le dimissioni da capo allenatore dell'Olimpia Milano, pur continuando a svolgere l'incarico dirigenziale. Il dubbio, insieme alla necessità di interrogarsi costantemente sul proprio valore, sul metodo e sul senso stesso del proprio lavoro, emerge come il tratto distintivo di una scelta compiuta con lucida consapevolezza. Una decisione maturata nel momento in cui ha riconosciuto di essere diventato un fattore di divisione, un elemento di disturbo per l’equilibrio della squadra.