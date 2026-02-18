Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Final Eight Coppa Italia, Brescia-Udine su Sky Sport Basket: risultato LIVE

Basket
Ciamillo-Castoria

Cominciano le Final Eight di Coppa Italia con la sfida tra Brescia e Udine, che in campionato è stata risolta solo all'ultimo da una super tripla di Amedeo Della Valle. Sfida in diretta su alle 18 in diretta su Sky Sport Basket e su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

IL TABELLINO LIVEFINAL EIGHT: IL PROGRAMMA COMPLETO

Il racconto del match

Partenza forte della Germani, che nei primi quattro minuti di partita comincia con un parziale di 12-4 e costringe una Udine un po' contratta (2/9 al tiro) a chiamare timeout per fermare la partita. Neanche al rientro in campo però la musica cambia: Udine continua a perdere palloni e Brescia ne approfitta, spingendosi fino al 19-7

FOTOGALLERY

Lega Basket

1/4
Basket

Coppa Italia 2026, il tabellone della Final Eight

A Torino comincia la Final Eight di Coppa Italia, che anche quest’anno si giocherà a Torino e vedrà Brescia, Udine, Milano, Trieste, Venezia, Tortona, Bologna e Napoli giocarsi il tutto per tutto in scontri da dentro o fuori. Ogni sfida, a partire dai quarti di finale in programma oggi fino alla finalissima di domenica 22 febbraio, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito programmazione e risultati delle partite BRESCIA-UDINE LIVE

Vai alla Fotogallery

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Final 8: Milano-Trieste alle 20.45 su Sky Sport

Basket

Il secondo quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia vede affrontarsi la testa di serie...

Final 8: Brescia-Udine alle 18 su Sky Sport Basket

Basket

Le Final Eight di Coppa Italia cominciano con una super sfida tra Brescia e Udine, in campo alle...

Cheickh Niang: "A Trento con Crespi per crescere"

Basket

Invitato al campo Basketball Without Borders organizzato da NBA e FIBA, Cheickh Niang è volato a...

Aizpurs a Sky: "Dalla Lettonia a Roma e in USA"

Basket

Parallelamente all’All-Star Weekend tenutosi nell’ultimo fine settimana a Los Angeles, NBA e FIBA...

Assui in NCAA: a fine stagione lascerà Varese

Serie A

Fresco di convocazione in nazionale dopo la chiamata di coach Luca Banchi, per Elisèe Assui si...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS