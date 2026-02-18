Final Eight Coppa Italia, Brescia-Udine su Sky Sport Basket: risultato LIVEBasket
Cominciano le Final Eight di Coppa Italia con la sfida tra Brescia e Udine, che in campionato è stata risolta solo all'ultimo da una super tripla di Amedeo Della Valle. Sfida in diretta su alle 18 in diretta su Sky Sport Basket e su NOW col commento di Geri De Rosa e Andrea Meneghin
Il racconto del match
Partenza forte della Germani, che nei primi quattro minuti di partita comincia con un parziale di 12-4 e costringe una Udine un po' contratta (2/9 al tiro) a chiamare timeout per fermare la partita. Neanche al rientro in campo però la musica cambia: Udine continua a perdere palloni e Brescia ne approfitta, spingendosi fino al 19-7.
Coppa Italia 2026, il tabellone della Final Eight
A Torino comincia la Final Eight di Coppa Italia, che anche quest’anno si giocherà a Torino e vedrà Brescia, Udine, Milano, Trieste, Venezia, Tortona, Bologna e Napoli giocarsi il tutto per tutto in scontri da dentro o fuori. Ogni sfida, a partire dai quarti di finale in programma oggi fino alla finalissima di domenica 22 febbraio, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito programmazione e risultati delle partite BRESCIA-UDINE LIVE