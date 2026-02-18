Basket

A Torino comincia la Final Eight di Coppa Italia, che anche quest’anno si giocherà a Torino e vedrà Brescia, Udine, Milano, Trieste, Venezia, Tortona, Bologna e Napoli giocarsi il tutto per tutto in scontri da dentro o fuori. Ogni sfida, a partire dai quarti di finale in programma oggi fino alla finalissima di domenica 22 febbraio, saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito programmazione e risultati delle partite BRESCIA-UDINE 78-64: IL RACCONTO - MILANO-TRIESTE LIVE