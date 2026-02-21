Offerte Sky
Virtus Bologna-Tortona, il risultato della gara di Coppa Italia LIVE su Sky Sport Basket

Basket

A scendere in campo nella seconda semifinale della Final Eight di Coppa Italia sono la Virtus Bologna campione d’Italia e l’ambiziosa Tortona. Palla a due alle 20.45, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Andrea Solaini e Chicca Macchi

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

IL TABELLINO LIVE

FOTOGALLERY

1/7
Basket

Coppa Italia 2026, il tabellone della Final Eight

A Torino è cominciata la Final Eight della 50^ Coppa Italia, con le vittorie di Brescia e Milano nei primi due quarti di finale. Tortona batte Venezia e diventa la terza semifinalista e affronterà la Virtus Bologna, vincente su Napoli. Tutte le partite fino alla finalissima di domenica 22 febbraio saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito programmazione e risultati delle partite HIGHLIGHTS: BRESCIA-UDINE 78-64 - MILANO-TRIESTE 94-86

Vai alla Fotogallery

