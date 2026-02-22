Alla fine ne sono rimaste solo due, e dopo le sfide avvincenti tra quarti di finale e semifinali ora si gioca per alzare il trofeo. Solo 40 minuti (più eventuali supplementari) separano Olimpia Milano e Tortona e dal sogno di sollevare la Coppa Italia. E la sfida tra i ragazzi di coach Peppe Poeta e quelli del grande ex Mario Fioretti, per vent’anni assistente all’Olimpia, è la riedizione della finale del 2022, vinta da Milano allora guidata da Ettore Messina. Un confronto, quello tra le due squadre, pieno di incroci e di ex, a partire da Tommaso Baldasso e Paul Biligha, che quattro anni fa vestivano proprio la maglia dell’Olimpia che batteva Tortona in finale e che ora si trovano dall’altra parte della barricata. E se il pronostico favorisce leggermente Milano, reduce da un’autentica battaglia contro Brescia in semifinale, Tortona può vantare il fresco scalpo dei campioni d’Italia della Virtus e puntare a rinnovare una tradizione che negli ultimi tre anni, con Brescia, Napoli e Trento, ha sempre visto trionfare quella che sulla carta era una outsider. Appuntamento dalle 17 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.