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Dame Sarr vola al ferro, Duke batte St. John’s e ora è alla Elite Eight del torneo NCAA

Basket

La March Madness prosegue a pieno motore e Duke, per molti la grande favorita alla vittoria finale, batte St. John’s staccando così il biglietto per i quarti di finale. E tra i protagonisti per i Blue Devils c’è anche Dame Sarr, ormai elemento irrinunciabile per la squadra e autore anche di uno degli highlights della notte

Missione compiuta per Duke, che, come da previsioni, batte St. John’s e si qualifica per la Elite Eight del torneo NCAA. La vittoria, anche qui come da previsioni, è stata sofferta, e nell’80-75 finale hanno pesato moltissimo i 25 punti di Isaiah Evans e i 22 di Cameron Boozer. Nel successo dei Blue Devils, però, c’è ancora una volta anche la firma di Dame Sarr. L’azzurro, punto fermo del quintetto di coach Jon Scheyer, si è occupato del cosiddetto lavoro sporco, chiudendo con 6 rimbalzi, 3 assist e una palla recuperata in 26 minuti. Un unico canestro dal campo per Sarr contro St. John’s, ma si tratta di una schiacciata che diventa subito uno degli highlights della notte. Ora, sulla strada verso la Final FourSarr e compagni troveranno UConn in uno scontro che sa già di classico del basket universitario.

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