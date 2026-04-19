Tortona-Virtus Bologna alle 16 su Sky Sport

Big match a Tortona, dove in casa di una delle squadre più in forma del campionato arrivano i campioni d’Italia in carica della Virtus. La palla a due di una sfida che si annuncia equilibrata è alle 16, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

La Virtus per mantenere saldo il 1° posto in classifica, Tortona per provare a blindare il 5°. Ci sono punti importanti in palio oggi alla Nova Arena, dove arrivano i campioni d’Italia in carica, reduci da una vittoria sul Maccabi Tel Aviv nell’ultima di regular season in Eurolega che ne ha risollevato l’umore dopo un periodo assai difficile. Tortona, invece, viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la nettissima vittoria casalinga su Trento di una settimana fa e vorrebbe regalare ai propri tifosi un’altra soddisfazione. L’appuntamento è dalle 16 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.