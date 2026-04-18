Trento-Reggio Emilia alle 18.15 su Sky Sport

Serie A

La 26^ giornata di Serie A si è aperta col successo di Reggio Emilia in casa contro Cremona e con la vittoria di Brescia sul campo di Venezia, e si è chiusa con l'affermazione della Virtus contro Cantù nel posticipo che riporta in vetta i bianconeri. Nelle gare della domenica ci sono i successi di Trieste, di Tortona, di Napoli e di Varese. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW TRENTO-REGGIO EMILIA LIVE GLI HIGHLIGHTS DI BASKET