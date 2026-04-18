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Serie A Basket, Trento-Reggio Emilia alle 18.15 su Sky Sport Basket e NOW

Serie A

Aria di playoff nella prima partita della 27^ giornata di Lega Basket, perché in campo scenderanno Trento, al momento 9^ ma intenzionata a inseguire il traguardo fino alla fine, e Reggio Emilia, tra le squadre più in forma del campionato e al momento al 7° posto. La palla a due di una sfida che si annuncia equilibrata è alle 18.15, diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

TRENTO-REGGIO EMILIA LIVE

GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

Una vittoria per continuare a sognare i playoff, un colpo in trasferta per avvicinarsi alla certezza di un posto tra le prime otto del campionato. La 27^ giornata di Lega Basket si apre con la sfida tra Trento, al momento 9^, e Reggio Emilia, che dopo un periodo davvero positivo ha scalato la classifica e al momento occupa il 7° posto. In palio, quindi, alla BTS Arena ci saranno due punti pesantissimi nel confronto tra due squadre ormai da un decennio abbondante abituate a sostare nei piani alti del basket italiano. L’appuntamento è dalle 18.15 per la palla a due su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca di Davide Fumagalli e Chicca Macchi. 

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©Getty

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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata

La 26^ giornata di Serie A si è aperta col successo di Reggio Emilia in casa contro Cremona e con la vittoria di Brescia sul campo di Venezia, e si è chiusa con l'affermazione della Virtus contro Cantù nel posticipo che riporta in vetta i bianconeri. Nelle gare della domenica ci sono i successi di Trieste, di Tortona, di Napoli e di Varese. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW TRENTO-REGGIO EMILIA LIVE GLI HIGHLIGHTS DI BASKET

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