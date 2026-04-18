"E’stato emozione pura, passione travolgente, talento infinito. Coi suoi tiri impossibili ha fatto sognare generazioni di tifosi". La Juvecaserta ha ricordato così Oscar Schmidt e fra quei tifosi, sulle tribune del PalaMaggiò, ogni tanto c’era anche Diego Armando Maradona: la ‘Mano de Dios’ che fa il tifo per la ‘Mano Santa’. Un video ingiallito dal tempo che racconta amicizia, anticonformismo: due uomini adottati dal Sud, due rivoluzioni distanti di pochi chilometri.

LA STORIA DI OSCAR