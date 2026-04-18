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Quando Maradona andava a Caserta per tifare Oscar Schmidt

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"E’stato emozione pura, passione travolgente, talento infinito. Coi suoi tiri impossibili ha fatto sognare generazioni di tifosi". La Juvecaserta ha ricordato così Oscar Schmidt e fra quei tifosi, sulle tribune del PalaMaggiò, ogni tanto c’era anche Diego Armando Maradona: la ‘Mano de Dios’ che fa il tifo per la ‘Mano Santa’. Un video ingiallito dal tempo che racconta amicizia, anticonformismo: due uomini adottati dal Sud, due rivoluzioni distanti di pochi chilometri.

LA STORIA DI OSCAR

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