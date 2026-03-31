Ettore Messina ha parlato del progetto NBA Europe, prossimo a sbarcare nel Vecchio Continente: "Spero che si arrivi a un accordo tra NBA, Eurolega e Fiba per avere un po' di coesione, logica nei calendari e per far diventare questi club un po' meno macchine che perdono soldi. Così si fa fatica", ha detto l'attuale President of Basketball Operations dell'Olimpia Milano
"Spero che si arrivi a un accordo tra NBA, Eurolega e Fiba per avere intanto un po' di coesione, un po' di logica nei calendari e per far diventare questi club un po' meno macchine che perdono soldi. Tutti quanti in Europa facciamo un po' di fatica perché siamo legati a personaggi importanti come è stato Giorgio Armani per tanti anni per sostenere questi club. È ovvio che così si fa fatica". Lo ha detto l'ex coach e attuale President of Basketball Operations dell'Olimpia Milano, Ettore Messina, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto del progetto Nba Europe. Intervenuto a margine di una cerimonia al Consiglio regionale della Lombardia che celebrava i 100 anni dalla prima partita della Nazionale italiana di Basket, Messina ha poi parlato della situazione di Milano in Eurolega: "Matematicamente ci sono possibilità di qualificarsi ai playoff, ma abbiamo un brutto calendario, con tre trasferte nelle ultime quattro partite. Dobbiamo vincerle tutte e speriamo in qualche scivolone degli altri". L'EA7 sarà in campo giovedì alle 20.45 con Paris (diretta Sky Sport e NOW).
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Messina: "Per il basket sarebbe bello tornare alle Olimpiadi"
"Per il nostro sport la cosa più bella sarebbe tornare alle Olimpiadi. Per tanti anni purtroppo ci arriviamo vicino ma non ci andiamo e come hanno dimostrato anche i Giochi invernali che abbiamo appena vissuto in Italia, la maglia azzurra che partecipa all'Olimpiade ha un valore che nessun'altra competizione può dare". Messina si è poi rivolto ai "politici dello sport" con l'auspicio futuro di "organizzare bene la pallacanestro italiana e quella europea, anche sulla falsariga di quello che si sente molto in questi giorni a proposito di una riorganizzazione del lavoro in corso tra Eurolega e campionati nazionali".