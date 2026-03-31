"Spero che si arrivi a un accordo tra NBA, Eurolega e Fiba per avere intanto un po' di coesione, un po' di logica nei calendari e per far diventare questi club un po' meno macchine che perdono soldi. Tutti quanti in Europa facciamo un po' di fatica perché siamo legati a personaggi importanti come è stato Giorgio Armani per tanti anni per sostenere questi club. È ovvio che così si fa fatica". Lo ha detto l'ex coach e attuale President of Basketball Operations dell'Olimpia Milano, Ettore Messina, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto del progetto Nba Europe. Intervenuto a margine di una cerimonia al Consiglio regionale della Lombardia che celebrava i 100 anni dalla prima partita della Nazionale italiana di Basket, Messina ha poi parlato della situazione di Milano in Eurolega: "Matematicamente ci sono possibilità di qualificarsi ai playoff, ma abbiamo un brutto calendario, con tre trasferte nelle ultime quattro partite. Dobbiamo vincerle tutte e speriamo in qualche scivolone degli altri". L'EA7 sarà in campo giovedì alle 20.45 con Paris (diretta Sky Sport e NOW).

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