Brescia-Napoli alle 18.15 su Sky Sport Basket

Dopo la sconfitta contro Reggio Emilia, Brescia torna a giocare in casa affrontando Napoli, a sua volta reduce da un ko a Cremona. La Germani conta di difendere il secondo posto in classifica contro l’ex allenatore Alessandro Magro. Appuntamento alle 18.15 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin
La Germani Brescia non è certamente abituata a fare i conti con le sconfitte interne, avendo perso solo due delle 11 gare disputate in questo campionato in casa. Dopo il ko contro la Virtus Bologna capolista, però, nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta per mano di Reggio Emilia, e la squadra di coach Cotelli non vorrà certamente perderne due in fila davanti al proprio pubblico. Per questo la sfida contro Napoli diventa particolarmente importante per Amedeo Della Valle e soci, che vogliono mantenere il secondo posto e insidiare il primo della Virtus distante solamente due punti. Nella gara di andata fu proprio Della Valle a deciderla con 24 punti e 6 rimbalzi contro il suo ex allenatore Alessandro Magro, che torna a Brescia dopo averla allenata per tre stagioni tra il 2021 e il 2024 e vuole aiutare i suoi a rialzarsi dopo la sconfitta subita a Cremona. La situazione di classifica è ancora tranquilla per Napoli, che pur avendo perso sette delle ultime otto gare disputate mantiene sei punti di vantaggio sull’ultimo posto occupato da Treviso, rimanendo però a -4 dall’ottava piazza occupata da Trento e Varese e con altre due squadre come Udine e Cremona davanti a lei. Appuntamento alle 18.15 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.
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Lega Basket Serie A, la classifica aggiornata
La 25^ giornata di LBA si è aperta con la netta vittoria di Brescia che, battendo Napoli, aggancia in vetta alla classifica la Virtus, con cui ha però perso entrambi gli scontri diretti. Nella domenica di Pasqua Milano batte in volata Reggio Emilia e torna al terzo posto mentre proprio Bologna perde in casa contro Venezia e quindi deve condividere il primo posto. Il campionato di Serie A è su Sky Sport e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DI BASKET