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Serie A Basket, Brescia-Napoli alle 18.15 su Sky Sport Basket

Basket

Dopo la sconfitta contro Reggio Emilia, Brescia torna a giocare in casa affrontando Napoli, a sua volta reduce da un ko a Cremona. La Germani conta di difendere il secondo posto in classifica contro l’ex allenatore Alessandro Magro. Appuntamento alle 18.15 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin

La Germani Brescia non è certamente abituata a fare i conti con le sconfitte interne, avendo perso solo due delle 11 gare disputate in questo campionato in casa. Dopo il ko contro la Virtus Bologna capolista, però, nell’ultima giornata è arrivata una sconfitta per mano di Reggio Emilia, e la squadra di coach Cotelli non vorrà certamente perderne due in fila davanti al proprio pubblico. Per questo la sfida contro Napoli diventa particolarmente importante per Amedeo Della Valle e soci, che vogliono mantenere il secondo posto e insidiare il primo della Virtus distante solamente due punti. Nella gara di andata fu proprio Della Valle a deciderla con 24 punti e 6 rimbalzi contro il suo ex allenatore Alessandro Magro, che torna a Brescia dopo averla allenata per tre stagioni tra il 2021 e il 2024 e vuole aiutare i suoi a rialzarsi dopo la sconfitta subita a Cremona. La situazione di classifica è ancora tranquilla per Napoli, che pur avendo perso sette delle ultime otto gare disputate mantiene sei punti di vantaggio sull’ultimo posto occupato da Treviso, rimanendo però a -4 dall’ottava piazza occupata da Trento e Varese e con altre due squadre come Udine e Cremona davanti a lei. Appuntamento alle 18.15 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.

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