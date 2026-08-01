Mezza Eurolega sulle tracce di Mac McClung

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Mercato Eurolega: Mac McClung interessa a mezza Europa

Eurolega
©Getty

Dopo un'altra stagione da MVP in G-League, il tre volte campione della gara delle schiacciate Mac McClung è pronto a un passaggio in Europa, dove diversi club di Eurolega e del resto del continente hanno espresso interesse nei suoi confronti. Il 27enne è reduce dalla sua miglior annata in carriera, ma non è riuscito a ritagliarsi lo spazio in NBA che cercava

La stragrande maggioranza degli appassionati di basket conosce Mac McClung per le sue incredibili doti aeree, vincendo per tre volte in fila la gara delle schiacciate all’All-Star Weekend pur non essendo mai davvero parte della NBA. Dopo diverse stagioni in cui ha provato a ritagliarsi uno spazio in NBA, disputando un totale di 17 partite spalmate su quattro annate indossando le maglie di Chicago, LA Lakers, Philadelphia, Orlando e Indiana, il 27enne ha deciso di voler capitalizzare sulla sua miglior annata in carriera. Secondo quanto riportato da BasketNews, diverse squadre di Eurolega e del resto del continente hanno messo gli occhi su di lui, reduce da un’annata in G-League da 29.5 punti, 5.4 rimbalzi e 7.6 assist che gli sono valse il suo secondo premio di MVP della competizione in carriera — con ben due prestazioni sopra i 50 punti durante la regular season. Dopo anni in cui ha provato a ritagliarsi un posto in NBA senza successo, ora McClung è pronto a fare il salto dell’oceano e misurarsi col basket europeo, dove potrebbe istantaneamente affermarsi come una delle guardie più esplosive del continente.

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