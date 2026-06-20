Olimpia Milano, all'Arco per il trionfo. L'abbraccio dei tifosi per il triplete

Oltre mille tifosi hanno festeggiato all'Arco della Pace lo storico primo triplete (Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto) dell'Olimpia Milano. Nonostante il caldo, la folla ha acclamato la squadra 32 volte campione d'Italia. Coach Peppe Poeta ha ringraziato il pubblico mentre Flaccadori e Bolmaro hanno guidato i cori. Orgoglioso Pippo Ricci: "Abbiamo scritto un pezzo di storia dell'Olimpia"

La Milano del basket è in festa. Oltre un migliaio di tifosi dell'Olimpia si sono ritrovati all'Arco della Pace per celebrare il primo triplete dell'EA7 Olimpia Milano, capace di diventare il quarto club in Italia a vincere nella stessa stagione Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto. Sotto un sole con oltre i 30 gradi, molti tifosi e qualche turista curioso hanno affollato i Dazi per salutare la squadra 32 volte campione d'Italia. "Siete stati speciali. Mi avete accompagnato, protetto e coccolato, mi avete dato la forza per portare la barca in porto", le parole con cui coach Peppe Poeta ha ringraziato il pubblico, prima di cantare "Maledetta Primavera", la canzone che segue tutte le vittorie dell'Olimpia al Forum. Il gm Christos Stavropoulos ha invitato i tifosi a smettere di "scioperare" nel seguire la squadra in trasferta. Diego Flaccadori è stato il direttore d'orchestra intonando i cori tipici del Forum, mentre Bolmaro, possibile nuovo capitano della squadra, ha incitato la folla in italiano. Pippo Ricci, pronto a diventare padre per la prima volta, ha commentato: "Siamo orgogliosi di aver scritto un pezzo di storia dell'Olimpia".