La notizia era nell'aria e a confermarla in via definitiva è stato il diretto interessato ai margini del consiglio di Eurolega: Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto, fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019 durante la quale sono arrivati quattro scudetti

Il primo passo era arrivato lo scorso novembre , quando Ettore Messina aveva lasciato la panchina dell’ Olimpia Milano al suo vice Peppe Poeta , decidendo così di ricoprire un ruolo dirigenziale dopo aver iniziato da poco la sua settima stagione alla guida della squadra . L’ultimo, almeno in ordine temporale, è invece arrivato stamattina a margine del consiglio di Eurolega , quando lo stesso Messina ha confermato che la scadenza del suo contratto con l’Olimpia , fissata il prossimo 30 giugno , rappresenterà anche la chiusura della sua avventura milanese .

Messina e sette anni alla guida dell'Olimpia

Nei sette anni trascorsi all’Olimpia, di cui sei nel doppio ruolo di allenatore e di responsabile del settore tecnico della società, sono arrivati quattro scudetti e, in quello che forse rimane l’apice della lunga parentesi milanese di Messina, le Final Four di Eurolega nel 2021. Per l’ex coach anche di Bologna e Treviso ora si apre una nuova fase, con molti rumors di mercato che lo vorrebbero impegnato nel progetto romano che al momento vanta una squadra e che nel giro di poche ore vedrà l’ufficializzazione anche della seconda, destinata a nascere sulle ceneri della Pallacanestro Brescia.