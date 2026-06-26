Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Ettore Messina dice addio all'Olimpia Milano dopo 7 anni

Basket

La notizia era nell'aria e a confermarla in via definitiva è stato il diretto interessato ai margini del consiglio di Eurolega: Ettore Messina lascia l'Olimpia Milano con la scadenza del suo contratto, fissata per il prossimo 30 giugno. Si chiude così un'avventura iniziata nel 2019 durante la quale sono arrivati quattro scudetti

Il primo passo era arrivato lo scorso novembre, quando Ettore Messina aveva lasciato la panchina dell’Olimpia Milano al suo vice Peppe Poeta, decidendo così di ricoprire un ruolo dirigenziale dopo aver iniziato da poco la sua settima stagione alla guida della squadra. L’ultimo, almeno in ordine temporale, è invece arrivato stamattina a margine del consiglio di Eurolega, quando lo stesso Messina ha confermato che la scadenza del suo contratto con l’Olimpia, fissata il prossimo 30 giugno, rappresenterà anche la chiusura della sua avventura milanese.

Messina e sette anni alla guida dell'Olimpia

Nei sette anni trascorsi all’Olimpia, di cui sei nel doppio ruolo di allenatore e di responsabile del settore tecnico della società, sono arrivati quattro scudetti e, in quello che forse rimane l’apice della lunga parentesi milanese di Messina, le Final Four di Eurolega nel 2021. Per l’ex coach anche di Bologna e Treviso ora si apre una nuova fase, con molti rumors di mercato che lo vorrebbero impegnato nel progetto romano che al momento vanta una squadra e che nel giro di poche ore vedrà l’ufficializzazione anche della seconda, destinata a nascere sulle ceneri della Pallacanestro Brescia

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Mbappé? Ha un tiro micidiale anche a basket

Basket

Impegnato con la sua Francia ai Mondiali, Kylian Mbappé dimostra che oltre alla mira verso la...

Oggi consiglio FIP per la questione Brescia-Roma

Serie A

Oggi alle 12 scade il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione al...

Basket, Varese e Reggio Emilia in Champions League

basket

Il board della competizione ha ufficializzato l'elenco dei club per l'undicesima edizione della...

Doncic annuncia la firma di Mannion a Roma

Basket

Luka Doncic a Roma ha annunciato il primo colpo del Basketball Club Roma SPQR: si tratta di Nico...

Doncic: "Roma sarà fiera della nostra squadra"

Basket

Luka Doncic sarà presente oggi a Roma per una serie di incontri per Basketball Club Roma SPQR, la...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS